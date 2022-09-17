ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط وولفرهامبتون ويرتقي للصدارة "مؤقتا"

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أول مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق جاك غريليش.

وأضاف إيرلنغ هالاند الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة 16.

فيما أضاف فيل فودين الهدف الثالث مع الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

وشهد اللقاء حالة طرد في الدقيقة 33، من نصيب ناثان كولينز، مدافع وولفرهامبتون، بعد تدخل عنيف على غريليش.

كما توقفت المباراة في الدقيقة 70، عندما كان مانشستر سيتي متقدما بثلاثية نظيفة، وذلك في إشارة إلى عدد السنوات التي تواجدت خلالها ملكة إنجلترا، إليزابيث الثانية، على العرش قبل وفاتها منذ أيام.

كما شهدت بداية المباراة دقيقة صمت بسبب وفاة الملكة، التي أدت لتأجيل مباريات الجولة السابعة من البريميرليغ.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”سكواوكا“ للإحصائيات، فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في أول 4 مباريات خارج ملعب فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن إيرلينغ هالاند أحرز 100 هدف في آخر 99 مباراة له في جميع المسابقات، منذ مغادرة ريد بول سالزبورغ في يناير 2020.

يذكر أن هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 11 هدفًا.

وبهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي للنقطة 17 متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ”مؤقتا“، حيث يأتي خلفه آرسنال برصيد 15 نقطة قبل مباراته غدا ضد برينتفورد، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة السادسة محتلا المركز الـ16.