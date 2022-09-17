سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفا في المباراة التي تجمع مانشستر سيتي مع مضيفه وولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب مولينيو.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 16 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، مقابل 6 أهداف لالكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، و5 أهداف لكل من إيفان توني لاعب برينتفورد وهاري كين نجم توتنهام .

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول 4 مباريات خارج أرضه.

وكان جاك غريليش قد افتتح التسجيل في المباراة بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وقبل هذه المباراة يملك مانشستر سيتي 14 نقطة من 6 مباريات ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بنقطة عن المتصدر آرسنال.