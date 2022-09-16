غوارديولا: هالاند مهاجم "مثالي واستثنائي"

امتدح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المهاجم إرلينغ هالاند ووصفه بأنه ”شخص مثالي“ لإدارته، مضيفا أن اللاعب النرويجي يمكنه التطور أكثر حتى بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بشهر أغسطس آب من رابطة الاتحاد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقارن غوارديولا في منتصف الأسبوع الجاري المهاجم النروجي بأسطورة هولندا الراحل يوهان كرويف بعد قيادته سيتي للفوز على فريقه السابق دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2-1 بتسجيله هدف الحسم في آخر اللقاء بطريقة رائعة.

وواصل غوارديولا عشية لقاء ولفرهامبتون في المرحلة الثامنة من الدوري المحلي، إشادته بمهاجمه الجديد قائلاً: ”إنه مهاجم استثنائي، كررت هذا الأمر مرات عدة، لكن في هذا العمر 22 عاماً، يريد أن يكون أفضل وأعتقد أنه قادر على أن يكون أفضل“.

وتابع: ”إنه شخص مثالي كي تتولى تدريبه، إنه شخص لطيف وهذا أهم شيء. الجودة التي يتمتع بها كانت معه قبل المجيء إلى هنا، وقد واصل القيام بما كان يقوم به، لم نضف أشياء كثيرة“.

وسجل هالاند (22 عاما) عشرة أهداف في ست مباريات بالدوري بجانب ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه من بروسيا دورتموند هذا الموسم.

وواصل المدرب الإسباني: ”الفريق مختلف تماما عن المواسم السابقة، اعتاد اللعب بخماسي في الدفاع والآن يلعب بأربعة، أنا منبهر حقا بطريقة لعبه، لا يمكن توقعها ولديه العديد من العناصر الجيدة في الهجوم والدفاع.

”الكثير من المواهب لدى (روبن) نيفيز و(جونسالو) جيديس و(جواو) موتينيو، لاعبون مقاتلون ويجب أن نستعد ذهنيا لمواجهتهم“.

ويحتل ولفرهامبتون المركز 14 وحصد ست نقاط من ست مباريات بفارق ثماني نقاط خلف سيتي صاحب المركز الثاني.

وعاد مدافع سيتي إيمريك لابورت، الذي لم يشارك حتى الآن هذا الموسم بعد جراحة بالركبة، إلى التدريبات بينما تحوم شكوك حول مشاركة الظهير الأيمن كايل ووكر في لقاء الغد.