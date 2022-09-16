بيكهام يصطف 13 ساعة لإلقاء نظرة وداع على نعش الملكة إليزابيث (شاهد)

وقف ديفيد بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم في الصف لأكثر من 13 ساعة ليلقي نظرة الوداع مع آلاف المعزين على نعش الملكة إليزابيث، اليوم الجمعة، في لندن.

وقال لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إنه انضم للطابور، في تمام الساعة 2.15 صباحًا بالتوقيت المحلي 0115 بتوقيت جرينتش.

David Beckham has joined thousands of people queueing to see the Queen lying in state to celebrate Britain's 'special' Queen. Beckham reportedly took a few selfies with fans, temporarily causing the queue to grind to a halt. Read more here: https://t.co/98u47I72Ug pic.twitter.com/028wgZcFgc — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022

وأبلغ بيكهام (47 عامًا)، الذي كان يرتدي قبعة مسطحة داكنة وبدلة داكنة مع ربطة عنق سوداء الصحفيين، ”نريد أن نكون هنا سويًا، نريد أن نحتفي بالحياة الرائعة التي حظيت بها ملكتنا، ولحظة كهذه من المفترض أن نتشاركها سويًا“.

وتحدث عن تناول وجبات خفيفة من رقائق البطاطس والحلوى والكعك مع غيره من المصطفين للحفاظ على نشاطهم.

وأظهرت مقاطع تلفزيونية لقاعة وستمنستر اللاعب السابق، الذي قابل الملكة عدة مرات، متأثرًا أثناء انتظاره للمرور أمام النعش.

وأثناء إلقاء نظرة الوداع، حوالي الساعة 3.25 مساء، أحنى بيكام رأسه وأغمض عينيه لوهلة.

وأوقفت الحكومة انضمام المواطنين إلى الطابور لساعات قليلة، في وقت سابق اليوم، بعد تحذير بأن وقت الانتظار سيمتد إلى 14 ساعة على الأقل.

ويمتد الطابور لأميال عبر وسط لندن إلى قاعة وستمنستر في البرلمان، ومن المتوقع أن يلقي نحو 750000 شخص نظرة الوداع على النعش قبل صباح يوم الإثنين.

David Beckham waited 13 hours in the queue at Westminster Hall to pay his respects to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/x9fXUvhksk — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 16, 2022

وكتب بيكهام وهو شريك في ملكية نادي إنتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، عبر إنستجرام، الأسبوع الماضي، أن وفاة الملكة ”أحزنته بشدة“.

وأضاف: ”يظهر الحزن الشديد الذي نشعر به جميعًا، اليوم، ما كانت تعنيه للناس في هذا البلد وحول العالم.، وكم كانت مصدر إلهام لنا في قيادتها، وكيف كانت تريحنا في الأوقات العصيبة“.