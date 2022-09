بيكهام يصطف 13 ساعة لإلقاء نظرة وداع على نعش الملكة إليزابيث (شاهد)

وقف ديفيد بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم في الصف لأكثر من 13 ساعة ليلقي نظرة الوداع مع آلاف المعزين على نعش الملكة إليزابيث، اليوم الجمعة، في لندن.

وقال لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إنه انضم للطابور، في تمام الساعة 2.15 صباحًا بالتوقيت المحلي 0115 بتوقيت جرينتش.

David Beckham has joined thousands of people queueing to see the Queen lying in state to celebrate Britain's 'special' Queen.

Beckham reportedly took a few selfies with fans, temporarily causing the queue to grind to a halt.

