أبرزها آرسنال وتوتنهام.. إضراب سائقي القطارات يهدد بتأجيل مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي

تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة مشكلة جديدة قد تفرض عليها تأجيل مزيد من اللقاءات بعد التوقف الدولي بعدما قرر عمال وسائقو القطارات تنظيم إضراب جديد، يومي 1 و5 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

ويخوض عمال السكك الحديدية وسائقو القطارات عدة إضرابات، مؤخرًا، بسبب الخلاف مع الحكومة حول الزيادة في الأجور، وسبق أن أُجل لقاء برايتون وكريستال بالاس بسبب الإضراب.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وإلغاء الإضراب، فإن عدة لقاءات مبرمجة في الدوري الإنجليزي الممتاز مقررة، يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مهددة بالتأجيل أبرزها ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام، ولقاءات أخرى تحتاج لسفر الجماهير لمتابعتها في مدن أخرى ليفربول – برايتون وفولهام – نيوكاسل وساوثهامبتون –إيفرتون.

واضطرت رابطة الدوري الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي لقاءات كرة القدم في إنجلترا بسبب وفاة الملكة إليزابيث، وستؤجل لقاءات أخرى نهاية الأسبوع بسبب الاستعداد لجنازة الملكة المقررة، الإثنين المقبل، وهي لقاءات برايتون كريستال بالاس التي كان من المقرر إجراؤها، السبت، وتشيلسي – ليفربول ومانشستر يونايتد – ليدز يونايتد التي كانت مقررة الأحد.

وتشكل اللقاءات المؤجلة صداع رأس لدى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إيجاد تواريخ لإجرائها في ظل البرنامج المزدحم للأندية محليًا وقاريًا ولدى بعض الأندية، حيث سيعاني آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من تأجيل جديد يهدد مساره الجيد في بداية الموسم بحسب صحيفة ”ذا صن“.

وتأجل لقاء آرسنال – إيفرتون برسم الجولة السابعة، كما تأجل لقاء الفريق أمام إيندهوفن الهولندي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي بسبب وفاة الملكة إليزابيث، وسيكون تأجيل ديربي شمال لندن بعد العودة من فترة التوقف الدولي ضربة للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وسيلعب آرسنال لقاءه المقبل، أمام برينتفورد، الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها سيكون هنالك توقف دولي لفسح المجال للقاءات المنتخبات ثم العودة للعب، بداية من 1 تشرين الأول / أكتوبر، لكن عطلة آرسنال قد تستمر لغاية لقائه في الدوري الأوروبي أمام بودو/ غليمت النرويجي، يوم 6 أكتوبر في حال تأجيل لقائه أمام توتنهام.