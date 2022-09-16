الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي حصل على 153 مليون جنيه إسترليني بعد فوزه بلقب الموسم الماضي

كشف الدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي بطل البريميرليغ الموسم الماضي حصل على بجوائز مالية مذهلة بلغت 153 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي.

وفاز لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا باللقب الرابع في آخر خمسة مواسم، والثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما قلبوا تأخرهم 0/2 إلى فوز درامي على أستون فيلا في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحصل مانشستر سيتي على مدفوعات استحقاق في المملكة المتحدة – مقسمة وفقًا لمركز الدوري النهائي – بما يقرب من 34 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه إسترليني أخرى على المستوى الدولي.

ومع ذلك، فإن رسوم التسهيلات الخاصة بهم – التي يتم دفعها في كل مرة يظهر فيها نادٍ من الدوري الإنجليزي في مباراة متلفزة مباشرة – وصلت إلى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني أقل من رجال يورغن كلوب، على الرغم من أن مدفوعات الجدارة في المملكة المتحدة كانت أعلى بما يقرب من مليوني جنيه إسترليني من الريدز.

بينما يكشف الجزء العلوي من الجدول بعض الأرقام المذهلة التي تم دفعها إلى مانشستر سيتي وليفربول، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز صنع التاريخ أيضًا في أسفل الجدول في 2021/2022.

ونورويتش سيتي – الذي فاز بخمس مباريات فقط في الدوري وخسر 26 واستقبلت شباكه 84 هدفًا الموسم الماضي – أصبح أول فريق في تاريخ الدوري يربح 100 مليون جنيه إسترليني على الرغم من احتلاله المركز الأخير في الترتيب.

والمثال البارز هو أن نيوكاسل صاحب المركز الحادي عشر وحصد أكثر من 126.7 مليون جنيه إسترليني من الجوائز المالية، وهو رقم أكبر من 124.5 مليون جنيه إسترليني من ولفرهامبتون صاحب المركز العاشر و 125.7 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها برايتون، الذي احتل المركز التاسع.

وتلقى نيوكاسل المال بعد مشاركته في 21 مباراة حية.

وكسب توتنهام صاحب المركز الرابع أكثر من 146 مليون جنيه إسترليني بعد مشاركته في ثلاث مباريات مباشرة أكثر من تشيلسي، الذي حقق 145.6 مليون جنيه إسترليني بعد احتلاله المركز الثالث.