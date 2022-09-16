لماذا يخشى ساوثغيت تراجع حظوظ منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022؟

يخشى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أن تتعرض حظوظ المنتخب في كأس العالم في قطر للخطر بسبب قلة مشاركة عدة لاعبين رفقة أنديتهم في الموسم الحالي بعد إعلان لائحة من 28 لاعبا للقاءي ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

ويعتقد مدرب المنتخب الإنجليزي أنه ليس مثاليا أن يكافح عدة لاعبين أبرزهم هاري ماغواير وبنجامين تشيلويل ولوك شاو وكالفين فيليبس من أجل لعب دقائق رفقة أنديتهم ويلازمون دكة البدلاء.

وقال غاريث ساوثغيت: ”من الواضح أن لدينا عددًا من اللاعبين الذين لا يلعبون دقائق كافية مع أنديتهم، إنها ليست مثالية، لكننا نعتقد أنها كانت ويمكن أن تكون مهمة بالنسبة لنا“.

وأضاف: ”الوضع ليس مثاليًا ولكن لا يزال هناك الكثير من كرة القدم قبل كأس العالم في قطر“.

ومنح ساوثغيت الفرصة لإيفان توني مهاجم برينتفورد التواجد في اللائحة التي أعلنها لمواجهة كل من منتخبي ألمانيا وإيطاليا في أول فرصة يمنحها للاعب البالغ من العمر 26 سنة والذي سجل 14 هدفا الموسم الماضي و5 أهداف هذا الموسم.

فيما وجه مدرب المنتخب الإنجليزي صدمة لثنائي مانشستر يونايتد جادون سانشو وماركوس راشفورد اللذين غابا عن القائمة.

وشارك لوك شاو مرتين فقط هذا الموسم رغم إصابته في القدم بينما زميله هاري ماغواير أبعده المدرب إيريك تين هاغ عن التشكيل الرسمي بعد الهزيمتين في أول لقاءين هذا الموسم.

ولم يلعب بنجامين تشيلويل سوى لقاءين في التشكيلة الأساسية ولعب 4 لقاءات بديلا رفقة تشيلسي، بينما يكافح كالفين فيليبس في مانشستر سيتي للعب وشارك بديلا في 3 لقاءات.

ورغم معاناتهم وقلة دقائق اللعب وجه غاريث ساوثغيت الدعوة للاعبين الأربعة للمشاركة في لقاءي ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، وهي لقاءات إعدادية لكأس العالم في قطر؛ لأن منتخب إنجلترا فقد تقريبا كل حظوظه للتأهل لنهائيات دوري الأمم ويحتل المركز الأخير في مجموعته بنقطتين من تعادلين وهزيمتين.