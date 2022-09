لفتة طيبة من سانشو تجاه أحد مشجعي مانشستر يونايتد الصغار (فيديو)

أظهر جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد لفتة جميلة تجاه أحد المشجعين بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة فريقه ضد شريف تيراسبول من مولدوفا، الليلة الماضية.

وافتتح سانشو، الذي استبعد بشكل مفاجئ من تشكيلة إنجلترا، أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 17 بعد عمل رائع في منطقة الجزاء، ثم خلع واقي ساقه وعرضه على الجمهور أثناء الاحتفال بالهدف.

jadon sancho with the shinpad🥺🥺🥺🥺🥺 thanks to the kid🥺🫶🏻 #SHEMUN #MUFC pic.twitter.com/cQGvvWnxHV

— pina (@typicalpina) September 15, 2022