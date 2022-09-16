لفتة طيبة من سانشو تجاه أحد مشجعي مانشستر يونايتد الصغار (فيديو)

أظهر جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد لفتة جميلة تجاه أحد المشجعين بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة فريقه ضد شريف تيراسبول من مولدوفا، الليلة الماضية.

وافتتح سانشو، الذي استبعد بشكل مفاجئ من تشكيلة إنجلترا، أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 17 بعد عمل رائع في منطقة الجزاء، ثم خلع واقي ساقه وعرضه على الجمهور أثناء الاحتفال بالهدف.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه ظهرت لقطات في وقت سابق هذا الأسبوع لسانشو وهو يوقع لمشجع شاب بعد توقفه أمام سيارته، وعندما أعادها إلى الطفل، تلقى بعد ذلك هدية خاصة.

وأعطى الصبي واقي ساق مخصص لسانشو كان عليها وجه اللاعب الدولي الإنجليزي.

ثم أخبر والد الصبي سانشو أنه يجب أن يرتديها في مباراته التالية، ثم صافح جناح بروسيا دورتموند السابق الطفل وأجاب: ”بالطبع سأفعل“.

Class this from Jadon Sancho pic.twitter.com/tlMHlncMel — FootballJOE (@FootballJOE) September 15, 2022

وقد أحب مشجعو مانشستر يونايتد الموقف تمامًا خاصة وأنه أوفى بوعده – في حين وصفه أيضًا بأنه ”جميل“ من أسطورة إنجلترا غاري لينيكر.

وكتب أحد المعجبين: ”ارتداء سانشو واقي الساق الذي قدمه له الطفل الصغير مفيد جدًا“، وكتب آخر: ”سانشو يرتدي واقي ساق أعطاه إياها مشجع، يا له من رجل!“

وعلق أحد المعجبين: ”لقد أهدى سانشو هذا الهدف للمشجع الشاب الذي قدم له واقي الساق هذا.. أنيقة ومثيرة“، بينما كتب آخر على ”تويتر“: ”يا لها من لفتة لطيفة“.

Jadon Sancho dedicated his goal to a young fan who gave him personalised shin pads ❤️ pic.twitter.com/yNIKMFaaej — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2022

وأضاف المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي دفع به المدير الفني إيريك تين هاغ في التشكيلة الأساسية بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في الأسابيع الأولى من الموسم في الدوري الممتاز، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39 ليسجل هدفه رقم 699 مع الأندية.

وشكل شريف، الذي أسقط ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تهديدا من حين لآخر، لكن مانشستر يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات لم ينزعج في أول زيارة له على الإطلاق إلى مولدوفا.

وأشاد تين هاغ بأداء سانشو في المباراة، حيث أكد أنه من دواعي سروره أن يرى سانشو يسجل هدفا.

وأضاف: ”سعيد حقًا من أجل سانشو. هدف آخر.. إنه يؤدي بشكل جيد، لكنني أعتقد أن هناك مجالًا أكبر للتحسين بالنسبة له، لأنه يمتلك العديد من المهارات“.