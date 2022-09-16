كريستيانو رونالدو يرفض التقاط صورة مع مشجعة (فيديو)

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد طلب مشجعة بالتقاط الصور معه.

ويظهر مقطع فيديو مشجعة تنتظر رونالدو قبل النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، وبدا أنها تريد التقاط الصور له بهاتفها المحمول.

Cristiano Ronaldo qui refuse de faire une photo avec une fan on comprend d'où vient le caractère de Mbappe maintenant. pic.twitter.com/l7VISScMlT — Antox 🇨🇭 (@AntoxFenomeno) September 15, 2022

لكن علامات الرفض بدت واضحة على رونالدو الذي حاول دفع الفتاة بيده اليسرى.

وشارك رونالدو أساسيا في فوز مانشستر يونايتد 2/0 على شيريف تيراسبول من مولدوفا في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء، وهو أول هدف للنجم البرتغالي في الدوري الأوروبي، حيث يلعب رونالدو في الدوري الأوروبي لأول موسم في تاريخه.

وشارك رونالدو في الجولة الأولى خلال الخسارة 0/1 أمام ريال سوسيداد على ملعب أولد ترافورد.

وتردد على نطاق واسع أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما حاول الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، لكن محاولاته باءت بالفشل رغم ارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد ونابولي وتشيلسي.

الانتقال إلى تشيلسي

وكانت صحيفة ”ميرور“ البريطانية قد قالت إن هناك احتمالا لانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي في السوق الشتوي في يناير 2023.

وأوضحت الصحيفة أن بيير إيمريك أوباميانغ المنتقل للبلوز من برشلونة هداف مميز، لكنه إذا فشل في إعادة اكتشاف مستواه بين الآن ويناير، فمن المؤكد أن البلوز يمكن أن يعيد إحياء محاولاته للتعاقد مع رونالدو من مانشستر يونايتد إذا كانوا بحاجة إلى خيار جديد في الهجوم.

وأشارت إلى أن احتمال تحقق ذلك أكبر بالنظر إلى أن توماس توخيل خرج الآن من تشيلسي، في الوقت الذي تردد أن تود بويلي مالك تشيلسي يريد ضم رونالدو، لدرجة أنه عقد اجتماعا مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو في يوليو.

وأكدت ”ميرور“ أن رفض رونالدو واختيار التوقيع مع أوباميانغ كمهاجم جديد من برشلونة أغضب بويلي، لكن بعد إقالة توخيل فإن كل الفرص موجودة لإعادة إحياء صفقة التعاقد مع رونالدو.

تعليق تين هاغ

قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن رونالدو لا يزال ”ملتزما تماما“ بمشروع النادي.

وقال تين هاغ إن رونالدو لا تزال أمامه أدوار كبيرة مع الفريق، وأضاف: ”إنه ملتزم تماما بهذا المشروع وبهذا الفريق، يلعب بكامل تركيزه وطاقته ويحاول التفاهم أكثر من زملائه وهو شيء يسعدني كثيرا“.

وتابع المدرب الهولندي: ”يتعين عليه العمل بقوة واستعادة أفضل حالاته. سيسجل المزيد من الأهداف. إنه قريب جدا من ذلك. عندما يصبح أكثر لياقة، سيسجل المزيد“.