ناغلسمان: يجب أن يتحلى ساديو ماني بثقة أكبر

أكد يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ أن الوافد الجديد ساديو ماني ما زال يتأقلم مع أسلوب لعب فريقه، لكن يجب أن يكون أكثر ثقة، بعدما فشل المهاجم السنغالي في تسديد أي كرة على المرمى في الفوز 2-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وسجل لوكاس هرنانديز وليروي ساني هدفي بايرن، بينما خرج ماني في الدقيقة 70، إذ أحرز خمسة أهداف مع بايرن منذ انتقاله قادما من ليفربول، لكنه صام عن التسجيل في آخر أربع مباريات.

وأبلغ ناغلسمان الصحفيين: ”الأمر طبيعي للاعب جديد يجب عليه التأقلم مع أسلوب اللعب المختلف قليلا عما كان في ليفربول“.

وواصل: قلت خلال الأسبوع الحالي إنني أود أن يقدم بعض الأمور المعينة، ربما الاستحواذ بشكل أقل على الكرة أو التمرير إلى الزملاء، وأن يكون أكثر ثقة في نفسه، لكننا سعداء للغاية بوجوده، وسيترك بصمته على أسلوبنا.

جماهير بايرن ميونخ تنتقد "يويفا" بسبب وفاة الملكة إليزابيث https://t.co/EVKm7lbVtw pic.twitter.com/L0CMOLLXbC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وسجل بايرن ميونيخ هدفين في غضون 4 دقائق على عكس سير اللعب بواسطة لوكاس هرنانديز، وليروي ساني، ليفوز على برشلونة 2-صفر في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وأحرز صاحب الأرض، الذي يدين بالفضل لحارسه مانويل نوير، هدفًا بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني برأسية المدافع هرنانديز من ركلة ركنية.

وقبل أن يعيد برشلونة تنظيم صفوفه سجل بايرن مرة أخرى عندما لعب جمال موسيالا تمريرة مثالية لساني، ليضع الدولي الألماني الكرة في مرمى الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وكانت هذه عودة حزينة إلى ميونيخ لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق البافاري هذا الصيف بعد 8 سنوات، حيث أصبح بايرن الآن في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين.

ويملك برشلونة 3 نقاط بالتساوي مع إنتر ميلان، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب دون نقاط.