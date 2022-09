تأجيل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لاستيعاب مواجهة آيندهوفن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة آرسنال في الدوري أمام مانشستر سيتي المقررة في أكتوبر تشرين الأول، للسماح بإقامة مباراة الدوري الأوروبي بين النادي اللندني وآيندهوفن.

وتأجلت مباراة دور المجموعات بين آرسنال وآيندهوفن، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس على ملعب الإمارات، بسبب عدم وجود ما يكفي من أفراد الشرطة لتأمين اللقاء عقب وفاة الملكة إليزابيث.

وستقام المباراة الآن في 20 أكتوبر تشرين الأول بعد يوم واحد من مواجهة آرسنال التي كانت مقررة ضد سيتي.

وقال اليويفا في بيان: ”يتوجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالشكر للدوري الإنجليزي الممتاز والأندية المعنية على مرونتها وتعاونها في إعادة تحديد موعد مباراة الدوري الأوروبي“.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها ستعلن عن موعد مباراة الدوري بين آرسنال وسيتي في ”الوقت المناسب“.

وسيحل آرسنال المتصدر ضيفا على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

