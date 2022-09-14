تأجيل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لاستيعاب مواجهة آيندهوفن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة آرسنال في الدوري أمام مانشستر سيتي المقررة في أكتوبر تشرين الأول، للسماح بإقامة مباراة الدوري الأوروبي بين النادي اللندني وآيندهوفن.

وتأجلت مباراة دور المجموعات بين آرسنال وآيندهوفن، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس على ملعب الإمارات، بسبب عدم وجود ما يكفي من أفراد الشرطة لتأمين اللقاء عقب وفاة الملكة إليزابيث.

وستقام المباراة الآن في 20 أكتوبر تشرين الأول بعد يوم واحد من مواجهة آرسنال التي كانت مقررة ضد سيتي.

وقال اليويفا في بيان: ”يتوجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالشكر للدوري الإنجليزي الممتاز والأندية المعنية على مرونتها وتعاونها في إعادة تحديد موعد مباراة الدوري الأوروبي“.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها ستعلن عن موعد مباراة الدوري بين آرسنال وسيتي في ”الوقت المناسب“.

وسيحل آرسنال المتصدر ضيفا على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

The Premier League has released the following statement regarding our game away at Arsenal ⤵️ — Manchester City (@ManCity) September 14, 2022

تأجيل مباريات سابقة

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلنت يوم الإثنين عن استئناف منافساتها نهاية الأسبوع باستثناء ثلاث مواجهات بينها تشيلسي وضيفه ليفربول بعد تأجيل مباريات المرحلة السابقة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان للرابطة ”ستُستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بعد توقف مؤقت احترامًا لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية“.

وأضاف ”ستقام سبع من المباريات العشر نهاية الأسبوع، مع تأجيل ثلاث مواجهات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة“ ونقص في موارد الشرطة.

وأشار إلى أن مباريات المرحلة الثامنة التي ستتأجل هي تشلسي وضيفه ليفربول، مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد المقررتان يوم الأحد، بالإضافة إلى مباراة برايتون على أرضه ضد كريستال بالاس يوم السبت التي تم تأجيلها في وقت سابق، بسبب إضراب عمال السكك الحديد.

وأوضحت الرابطة ”بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاث“ على أن تعلن ”في الوقت المناسب“ عن موعدها الجديد.

وأضافت إلى أنه سيتم تغيير موعد انطلاق مباراتين، بينهما مباراة آرسنال ومضيفه برنتفورد الأحد التي تم تقديمها ساعتين.

وكانت أعلنت الرابطة يوم الجمعة الماضي، تأجيل مباريات المرحلة السابعة بعد يوم من وفاة الملكة التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة على مدى 70 عامًا.

واتخذت الرابطة هذا القرار على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني مع تمنٍ بتجنب إقامة أحداث خلال يوم الجنازة الذي بات مقررًا يوم الإثنين المقبل في 19 الحالي.

وقد تشكل هذه التأجيلات ضربة لأندية الدوري التي تعاني أصلا من جدول مزدحم لخوض العديد من المباريات قبل انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر، إذ من المقرر اختتام دور المجموعات لكل من دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ بين الأول والثالث من الشهر ذاته.