مالك تشيلسي يقترح نقل نظام الـNBA للدوري الإنجليزي

اقترح الأمريكي تود بويلي، مالك تشيلسي، إقامة مباراة لكل النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أندية الشمال والجنوب للمساعدة في جمع الأموال للكرة الإنجليزية، وذلك على غرار مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

كما دعا المالك الأمريكي الشريك لفريق البلوز إلى ”بطولة من أربعة فرق“ تقام بين أندية القاع لتحديد من سيهبط في نهاية الموسم بدلاً من الهبوط المباشر لثلاثة فرق.

وزعم بويلي، الذي قاد كونسورتيوم لإكمال صفقة استحواذ بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني على تشيلسي في مايو/أيار الماضي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يتعلم الكثير من الرياضة الأمريكية في تحقيق المزيد من الإيرادات.

وفي مقابلة واسعة النطاق في مؤتمر SALT في نيويورك، قال الملياردير الأمريكي البالغ من العمر 48 عامًا: ”آمل أن يأخذ الدوري الإنجليزي القليل من الدروس من الرياضة الأمريكية ويبدأ حقًا في المعرفة، لماذا لا نقوم ببطولة مع الفرق الأربعة متذيلة ترتيب الدوري؟ لماذا لا توجد مباراة لكل النجوم؟“.

”يمكنك لعب مباراة بين الشمال والجنوب في الدوري الإنجليزي الممتاز وتمويل أي شيء تحتاجه اللعبة بسهولة شديدة. يحب الجميع فكرة زيادة عائدات الدوري“.

مالك تشيلسي يفصح عن أسباب إقالة توماس توخيل https://t.co/BAygICYH1t pic.twitter.com/Uzel67LLPV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وأضاف: ”يتحدث الناس عن المزيد من الأموال للدرجات الدنيا وكرة القدم القاعدية، جلبت لعبة MLB All-Star في لوس أنجلوس هذا العام 200 مليون دولار (173 مليون جنيه إسترليني) بين يومي الاثنين والثلاثاء“.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، بإمكان فريق نجوم الشمال في الدوري الإنجليزي الممتاز أن يجمع كلا من الدولي المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إيرلينغ هالاند في الهجوم وعدة لاعبين، مثل بروين وفرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد وبرونو فيرنانديز والحارس أليسون بيكر وكانسيلو وروبن دياز.

فيما قد يضم فريق الجنوب نجوما مثل هاري كين ورحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس وساكا وريشارلسون وتياغو سيلفا وديكلان رايس والحارس رامسدال.

وتستضيف الرياضات الأمريكية مثل دوري كرة القدم الأمريكية وNBA مباراة بين كل النجوم سنويا يشارك فيها عدد من أفضل اللاعبين من جميع أنحاء الدوري.

ومن المفترض أن تشهد فكرته عن مباراة كل النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة بين أفضل اللاعبين وأكثرهم جدارة بالملاحظة من فرق في شمال إنجلترا، مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في مواجهة غالبية أندية لندن في الجنوب.

كما اعترف بويلي أنه لا يقول ”لا شيء صعبا“ عندما سئل عن دوري السوبر الأوروبي، وكشف أيضًا عن أن إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل ليس لها علاقة بالخسارة أمام دينامو زغرب في بداية مشوار النادي اللندني في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: ”من الواضح أن توخيل موهوب للغاية وشخص حقق نجاحًا كبيرًا مع تشيلسي. كانت رؤيتنا للنادي هي العثور على مدير فني يريد حقًا التعاون معنا. كانت الحقيقة أننا لم نكن متأكدين من أن توماس يرى الأمور بنفس الطريقة التي رأيناها بها. لم يكن لدينا رؤية مشتركة للمستقبل. لم يكن قرارًا تم اتخاذه بسبب فوز أو خسارة مباراة واحدة“.