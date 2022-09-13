إسقاط تهمة اغتصاب عن بنجامين ميندي من أصل 7

أسقطت محكمة تشيستر كراون، شمال غرب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، تهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا، عن الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقًا لوكالة “ أسوشيتد برس“ تمت تبرئة المتهم الآخر، لويس ساها ماتوري، من تهمتي اغتصاب، وأخرى بالاعتداء الجنسي على المرأة نفسها، حيث لم يقدم الادعاء أي دليل آخر ضد المتهمين في هذه التهم الأربع.

ولا يزال ميندي يواجه 7 تهم بالاغتصاب، وتهمة واحدة بمحاولة اغتصاب، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على 6 فتيات.

وزعم المدعون أن ميندي ”مفترس.. حوّل ملاحقة النساء لممارسة الجنس إلى لعبة“.

كما يزعم أن ماتوري، صديق ميندي، كان يساعده في العثور على شابات يمارسن الجنس معه.

بيد أن ”ماتوري“ نفى 6 تهم بالاغتصاب، و 3 تهم بالاعتداء الجنسي على 7 فتيات.