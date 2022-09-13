مالك تشيلسي يفصح عن أسباب إقالة توماس توخيل

كشف تود بويلي مالك نادي تشيلسي عن سبب إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل وأرجع ذلك إلى شعور مجلس الإدارة بوجود اختلاف في الرأي حول مستقبل النادي على المدى الطويل.

وتحدث الملياردير الأمريكي بصراحة عن قراره الصادم بإقالة المدير الفني الألماني بعد سبعة أيام فقط من نهاية فترة الانتقالات، ما يسلط الضوء على عيب في ”رؤيتهم المشتركة“ للنادي.

واتخذ الملياردير الأمريكي البالغ من العمر 48 عامًا ، جنبًا إلى جنب مع المالكين المشاركين بهداد إغبالي وخوسيه إي فيليسيانو، قرارًا مفاجئًا بإقالة توخيل بعد سبعة أيام فقط من انتهاء فترة الانتقالات، حيث أنفق النادي مبلغًا قياسيًا قدره 272 مليون جنيه إسترليني.

وجاء رحيل توخيل بعد ساعات من هزيمته 1-صفر أمام دينامو زغرب في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، لكن كان من المفهوم على نطاق واسع أن بويلي اختلف مع توخيل في عدد من القضايا بعيدًا عن الملعب ما أدى إلى رحيله المفاجئ.

غراهام بوتر مدرب تشيلسي الجديد: التحدي مختلف لكن الطريقة واحدة https://t.co/Fsq9xEyxkG pic.twitter.com/O2iPjMef3o — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وقد خرج رجل الأعمال الأمريكي عن صمته بشأن هذه المسألة، موضحًا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي إكسبريس“ سبب قرار الإدارة العليا للنادي بإقالة توخيل بعد خمسة أشهر فقط من الاستحواذ على النادي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني في مايو/آيار الماضي.

وقال بويلي في مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية: ”هدفنا هو جمع الفريق بالأكاديمية، الفريق الأول مع الأندية التي نريد الحصول عليها وتطويرها، كل ذلك يحتاج إلى أن يكون آلة جيدة التجهيز، وكان واقع قرارنا هو أننا لم نكن على يقين من أن توماس شعر بنفس الطريقة التي فكرنا بها.

”لا أحد على صواب أو خطأ، لم تكن لدينا رؤية مشتركة للمستقبل ولم يكن الأمر يتعلق بالخسارة أمام دينامو زغرب، إنه حقًا يتعلق بالرؤية المشتركة لما أردنا أن يبدو عليه نادي تشيلسي، لم يكن قرارًا تم اتخاذه بشأن فوز أو خسارة مباراة واحدة، لقد تم اتخاذه بشأن ما اعتقدنا أنه الرؤية الصحيحة للنادي“.

وتعاقد تشيلسي مع غراهام بوتر في غضون 48 ساعة من رحيل توخيل وهناك بالتأكيد اقتراحات بأن بويلي قد حدد المدير الفني الإنجليزي كخليفة محتمل قبل أن يقرر إنهاء عقد توخيل مع النادي.

ولم يفعل الملياردير الأمريكي شيئًا لإخفاء خططه للنادي، وكشف بالتفصيل كيف كان هناك اختلاف في الرأي حول كيفية تحرك النادي للأمام تحت ملكيته، مشيرًا إلى أن توخيل لم يكن ”متوافقًا“ مع تفكيره.

وأضاف: ”عليك أن تتأكد من موافقتك مع الأشخاص في العمل، ومن الواضح أن توخيل موهوب للغاية وحقق نجاحًا كبيرًا مع تشيلسي. كانت رؤيتنا للنادي تتمثل في العثور على مدرب يريد حقًا التعامل معنا“.