بايرن ميونخ يتلقى إشارات مشجعة من شقيق هاري كين

قالت قناة سكاي سبورتس إن نادي بايرن ميونخ بدأ خطوات التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين في صيف 2023 حيث أجرى فعليا مفاوضات مع محيط اللاعب لمعرفة موقفه من تجديد عقده مع فريقه توتنهام واللعب للفريق الألماني.

وحسب سكاي اتصلت إدارة بايرن ميونخ بتشارلي شقيق هاري كين وأبلغه برغبتهم في ضمه وتلقى الفريق الألماني إشارات مشجعة على إمكانية انتقال الدولي الإنجليزي للعب في الفريق الألماني صيف 2023.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام صيف 2023، وكان يرغب في الرحيل صيف 2021، حيث حاول مانشستر سيتي ضمه وقدم عروضا مالية لتوتنهام لكن رئيس الفريق دانيال ليفي رفض كل العروض وطالب بمبلغ تعجيزي تجاوز 150 مليون جنيه إسترليني.

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وكان هاري كين محط اهتمام بايرن ميونخ لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكون الفريق كان دائما يتوفر على قلب هجوم كلاسيكي وهداف وهو ما لا يتوفر عليه حاليا رغم التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول.

وسجل ساديو ماني 3 أهداف لبايرن ميونخ في 6 لقاءات ويواجه صعوبة في التكيف مع الفريق الألماني كما إنه ليس قلب هجوم صريحا بل يفضل اللعب على الأجنحة ويبدو أن إدارة بايرن غير مقتنعة بكون المهاجم السنغالي بإمكانه تعويض رحيل ليفاندوفسكي ولذلك تفكر في هاري.

وتعتقد إدارة الفريق البافاري أن هاري كين الذي سجل 5 أهداف في 6 لقاءات في بداية الموسم الحالي سيكون مناسبا لأسلوب لعب الفريق ويعوض البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأهدافه الكثيرة التي كانت تمنح الفريق قوة هجومية والتفوق على منافسيه محليا وقاريا.

ويبحث هاري كين عن الفوز بالألقاب حيث فشل برفقة توتنهام في تحقيق أي لقب وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2019 أمام ليفربول كما خسر نهائي أمم أوروبا برفقة المنتخب الإنجليزي سنة 2021 أمام إيطاليا ويعتبر فريق بايرن ميونخ محطة مناسبة للمهاجم الدولي الإنجليزي في الفوز بالألقاب.