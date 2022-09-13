توخيل مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

قالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إن الألماني توماس توخيل المدرب المقال من تدريب تشيلسي مرشح لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد صيف 2023.

وحسب الصحيفة فالمدرب الألماني يملك أسلوبا مغايرا للمدرب الإيطالي وطريقة لعب هجومية ونجح في تجاربه السابقة ولذلك يعتبر أفضل بديل وخليفة لكارلو أنشيلوتي.

آس: ريال مدريد رفض عرضًا ب100 مليون يورو من ليفربول في آخر أيام الميركاتو الصيفي لضم فالفيردي، اللاعب لا يمس بالنسبة لبيريز. pic.twitter.com/EDgtsTWMhk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وأقال تشيلسي المدرب الألماني بعد بداية سيئة في الموسم الجديد بهزيمتين من 6 لقاءات بالدوري الإنجليزي الممتاز وهزيمة في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب. وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة الفريق الإنجليزي كانت غير راضية عن قرارات المدرب رغم كونها قامت بتلبية طلباته في سوق الانتقالات وإنفاق مبالغ مالية تجاوزت 250 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد.

ويملك توماس توخيل سمعة جيدة كمدرب، إذ قاد سابقا أندية بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان لألقاب محلية وتوج برفقة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكاس العالم للأندية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن المدرب الألماني لن يبقى عاطلا لمدة طويلة عن العمل بسبب سمعته وقيمته الكبيرة في عالم التدريب، لكن وجهته المقبلة قد تكون في دوري جديد هو الدوري الإسباني.

ويبقى مصير توماس توخيل مرتبطا بمصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عوض الفرنسي زين الدين زيدان صيف 2021 في تدريب ريال مدريد ونجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وتوج باللقب رقم 15 في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الإدارة ترغب في تجديده، لكن مصيره مرتبط بنتائج الفريق في نهاية الموسم.

ولم تشفع العاشرة في دوري أبطال أوروبا التي حققها ريال مدريد في 2014 بعد غياب دام نحو 12 سنة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في فترته الأولى إذ أقيل من منصبه بعد نهاية موسم 2014-2015 لفشل الفريق في تحقيق الألقاب في نهايته.