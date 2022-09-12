إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

بينها مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. رسميا.. تأجيل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 17:40 GMT

بينها مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. رسميا.. تأجيل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنها قررت تأجيل ثلاث مباريات قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. وأعلنت

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنها قررت تأجيل ثلاث مباريات قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأعلنت الرابطة تأجيل مباريات تشيلسي ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، وبرايتون آند هوف ألبين ضد كريستال بالاس يوم السبت.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كان من المقرر أن تقام أيام السبت والأحد والإثنين.

كما تقرر تأجيل مباراة آرسنال مع بي إس في آيندهوفن في الدوري الأوروبي، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل في لندن.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، مقابل 14 نقطة لكل من مانشستر سيتي وتوتنهام، و13 نقطة لبرايتون، و12 نقطة لمانشستر يونايتد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play