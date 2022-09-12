بينها مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. رسميا.. تأجيل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنها قررت تأجيل ثلاث مباريات قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأعلنت الرابطة تأجيل مباريات تشيلسي ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، وبرايتون آند هوف ألبين ضد كريستال بالاس يوم السبت.

تأجيل مباراة آرسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي بسبب الحداد على ملكة بريطانيا https://t.co/Ha7Gzi5eiY pic.twitter.com/6YDRbfRZGh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 12, 2022

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كان من المقرر أن تقام أيام السبت والأحد والإثنين.

كما تقرر تأجيل مباراة آرسنال مع بي إس في آيندهوفن في الدوري الأوروبي، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل في لندن.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، مقابل 14 نقطة لكل من مانشستر سيتي وتوتنهام، و13 نقطة لبرايتون، و12 نقطة لمانشستر يونايتد.