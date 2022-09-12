ليس بينهم كريستيانو رونالدو.. مانشستر يونايتد يخطط لتمديد عقود 5 لاعبين

قالت صحيفة ”ميرور“ إن مانشستر يونايتد يخطط لتمديد عقود 5 من لاعبيه في الأشهر المقبلة؛ لتجنب رحيلهم مجانا في الصيف المقبل.

وتنتهي عقود ماركوس راشفورد وديفيد دي خيا ولوك شاو وديوجغو دالوت وفريد في يونيو، لكن مانشستر يونايتد يحتفظ بخيار تمديد عقد كل منهم عاما آخر، وتعتزم إدارة النادي تفعيل هذا الخيار.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم الانتهاء من تمديد جميع العقود الخمسة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وسيتم الترحيب بتمديد عقد راشفورد على وجه الخصوص من مشجعي مانشستر يونايتد، حيث تحسن مستوى الدوري الإنجليزي مع المدرب الجديد إيريك تين هاغ.

وارتبط راشفورد بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الصيف على الرغم من أنه لم يبدُ أنه من المحتمل أنه سيترك أولد ترافورد.

وأوضحت ”ميرور“ أن شقيق راشفورد ووكيله دواين ماينارد التقيا رؤساء باريس سان جيرمان قبل ثلاثة أسابيع من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، على الرغم من أنه يعتقد أنه ربما فعل ذلك لتعزيز موقفهم التفاوضي عندما يتعلق الأمر بمناقشة عقد جديد مع اليونايتد.

وفي الوقت نفسه، لا يزال دي خيا الحارس رقم 1 تحت قيادة تين هاغ وهو صاحب ثاني أعلى راتب في النادي خلف كريستيانو رونالدو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده أيضًا في يونيو المقبل.

ويبدو من غير المرجح أن يتم تمديد عقد رونالدو على الرغم من أن مانشستر يونايتد لديه خيار القيام بذلك.

وحاول المهاجم البرتغالي مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف ووجد نفسه على مقاعد البدلاء في المباريات القليلة الأولى لتين هاغ، حيث بقيت علامات استفهام حول الدور الذي سيلعبه تحت قيادة المدرب الهولندي.

ويبقى أن نرى ما إذا كان اللاعبون الآخرون سيبقون في مانشستر يونايتد على المدى الطويل.

وكان ديوغو دالوت يشارك بشكل منتظم مع تين هاغ هذا الموسم، لكن ليس سراً أن مانشستر يونايتد كان يبحث في السوق عن ظهير أيمن جديد.

ويتعرض موقع لوك شاو أيضًا للتهديد بعد أن فقد مكانه أمام التوقيع الجديد تيريل مالاسيا، بينما لا يزال دور فريد في مانشستر يونايتد يخضع للتدقيق المستمر.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ فإن التجديد للاعبين سيمنح مانشستر يونايتد، على الأقل، فرصة لبيعهم مقابل أموال في الصيف المقبل إذا اختاروا ذلك.

وقام تين هاغ بعمل جيد في تجديد فريقه، حيث أنفق النادي 230 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين جدد.