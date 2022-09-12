دييغو كوستا: كنت مرعوبا من وجود ذئاب في إعلان انضمامي لوولفرهامبتون (فيديو)

أقر دييغو كوستا، الملقب بالوحش بأنه كان ”مرعوبا“ عندما أمسك بزمام ذئاب في مقطع مصور أعلن من خلاله وولفرهامبتون واندررز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الإسباني.

ووقع المهاجم البالغ عمره 33 عاما، والذي نال لقب الدوري مرتين مع تشيلسي، عقدا حتى نهاية الموسم مع وولفرهامبتون لتعويض غياب مهاجميه للإصابة.

وأعلن الفريق الإنجليزي عن صفقة الانتقال المجاني بمقطع مصور ارتدى فيه كوستا قميص الفريق وهو ممسك بزمام ثلاثة ذئاب مزمجرة وكتب ”دييغو ذئب“ في إشارة إلى لقب النادي.

وقال اللاعب في مقابلة مع وسائل إعلام النادي: ”كنت مرعوبا. قلت في نفسي وأنا ممسك بتلك السلسلة، ماذا لو فكر هذا الذئب في الانقضاض عليّ؟ وبعدها ثلاثتهم؟“.

وأضاف: ”لأن السيدة المسؤولة عن تدريبهم خاطبتهم وطلبت منهم أن يتحركوا قليلا… لم تحرك الذئاب ساكنا. قلت في نفسي ‭’‬إذا لم يفعلوا شيئا مع المدربة، فإذا جاءوا…‭’‬“.

وتابع: ”عندما جاءوا إلي شمّوا قدمي، شعرت أنني في مأزق، وكنت خائفا بعض الشيء، فهذه ذئاب لا كلابا. كانت تجربة رائعة لكنها ليست مريحة على الاطلاق. لدي خمسة كلاب، لكنها ليست ذئابا“.