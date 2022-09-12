كانتي يرفض عرض تشيلسي لتجديد العقد

أفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن إدارة تشيلسي الإنجليزي قدمت عرضا جديدا لتجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لمدة ثلاث سنوات، لكن اللاعب رفض.

ويعيش كانتي البالغ من العمر 31 عاما عامه الأخير مع تشيلسي، وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي عرض على اللاعب التجديد لمدة ثلاث سنوات، في حين يريد اللاعب عقدا يمتد لـ4 سنوات.

كانتي في أحد مساجد لندن pic.twitter.com/6kLVky0cDE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

وتوجد مخاوف بشأن سجل إصابات كانتي، الذي شارك مرتين الموسم الحالي، لكن البلوز لا يزال حريصًا على الاحتفاظ بالفرنسي.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ فقد اقترح مالكو تشيلسي السابقون تجديد عقد كانتي لمدة ثلاث سنوات مع خيار رابع.

وتوقفت المحادثات مؤقتًا حيث تولى تود بويلي مسؤولية النادي، قبل تقديم عرض شفهي جديد الشهر الماضي.

ومع ذلك، لم تشمل الشروط الجديدة سوى سنتين بالإضافة إلى خيار ثالث.

وكما هو الحال، فإن كانتي ليس على استعداد لقبول مثل هذا العقد؛ لأنه يريد ضمان عقد أطول.

آرسنال يفكر في الانقضاض على نغولو كانتي https://t.co/DgZf9bN8hH pic.twitter.com/5V28d9Q6A9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي يبدو سعيدا في ستامفورد بريدج وهو على استعداد للعب هناك لبقية حياته المهنية، لكن مع الوضع الحالي، يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة تشيلسي بداية من يناير 2023.

وغاب كانتي بالفعل عن خمس مباريات لتشيلسي من أصل سبع هذا الموسم.

وقالت ”ذا صن“ إنه إذا فشل في الاتفاق على الشروط مع تشيلسي، فإن كانتي مرشح للانتقال إلى واحد من ناديين إنجليزيين، بالإضافة إلى آخرين في إسبانيا وألمانيا وفرنسا.

وخاض كانتي 262 مباراة مع تشيلسي منذ انضمامه من ليستر سيتي في 2016، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.