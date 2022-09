تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي بسبب الحداد على ملكة بريطانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين، تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل، بسبب عدم وجود العدد الكافي من أفراد الشرطة لتأمين المباراة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث.

وقال اليويفا في بيان ”يأتي هذا التأجيل بسبب.. المسائل التنظيمية المتعلقة بحالة الحداد الوطني التي أعلنتها البلاد على جلالة الملكة إليزابيث“.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم التي تدير الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز، أعلنت أن المباريات ستعود كما كان مقررا يوم الثلاثاء، بعد تأجيل الجولة الأخيرة عقب وفاة الملكة إليزابيث.

Our @EuropaLeague fixture with PSV has been postponed.

