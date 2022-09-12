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رياضة

تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي بسبب الحداد على ملكة بريطانيا
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 12:51 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 13:15 GMT

تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي بسبب الحداد على ملكة بريطانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين، تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل، بسبب عدم وجود

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين، تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل، بسبب عدم وجود العدد الكافي من أفراد الشرطة لتأمين المباراة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث.

وقال اليويفا في بيان ”يأتي هذا التأجيل بسبب.. المسائل التنظيمية المتعلقة بحالة الحداد الوطني التي أعلنتها البلاد على جلالة الملكة إليزابيث“.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم التي تدير الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز، أعلنت أن المباريات ستعود كما كان مقررا يوم الثلاثاء، بعد تأجيل الجولة الأخيرة عقب وفاة الملكة إليزابيث.

وقالت في بيان ”سيقف الجميع دقيقة صمت قبل المباريات، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء، وسيتم تنكيس الأعلام وعزف النشيد الوطني في الملاعب“.

وأعلن الدوري الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي، تعليق المنافسات بعد وفاة الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما.

كما تم تأجيل المباريات في الدوري الممتاز للسيدات وفي المسابقات الأدنى درجة من كرة القدم الإنجليزية.

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