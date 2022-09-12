وولفرهامبتون يتعاقد مع دييغو كوستا وسط أزمة إصابات مستمرة بالفريق

أعلن وولفرهامبتون واندرارز، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع دييغو كوستا في صفقة انتقال مجاني، حيث يصل مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق للنادي وسط أزمة إصابات مستمرة.

وأصيب المهاجم النمساوي ساسا كالايدجيتش الوافد الجديد على وولفرهامبتون مقابل 18 مليون يورو (18.24 مليون دولار) في الركبة في أول ظهور له، بينما غاب المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وأصبح كوستا، البالغ 33 عاما، لاعبا حرا بعد مغادرة أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في يناير كانون الثاني. وبعد اجتيازه الفحص الطبي، الأسبوع الماضي، وقع عقدا لمدة عام مع وولفرهامبتون.

وقال وولفرهامبتون في بيان: ”يسعدنا بشدة الترحيب بدييغو كوستا في وولفرهامبتون والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز“.

”يملك دييغو خبرة كبيرة على أعلى مستوى، وسيضيف شيئا فريدا للفريق داخل وخارج الملعب. نتطلع للاستفادة من جهوده هذا الموسم“.

رسميًا.. ولفارهامبتون يعلن التعاقد مع دييغو كوستا. pic.twitter.com/SKIebAkVx6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 12, 2022

وكان وولفرهامبتون يبحث بشدة عن مهاجم، خاصة بعد أن سجل الفريق ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات بالدوري، وهي أقل حصيلة بين جميع الفرق العشرين.

وذاع صيت كوستا مع تشيلسي بين 2014-2017 حيث سجل 59 هدفا في جميع المسابقات وقاد النادي اللندني للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار).

وأنهى الموسم في صدارة هدافي النادي في جميع المواسم الثلاثة قبل أن يتسبب خلاف مع مدربه وقتها أنطونيو كونتي في عودته إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي فترتيه مع أتلتيكو سجل 83 هدفا وفاز بلقبين في دوري الدرجة الأولى الإسباني إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الـ14 بفوز واحد فقط ويستضيف مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل.