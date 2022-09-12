ياسر المسحل: أتمنى رؤية كريستيانو رونالدو يلعب بأحد أندية الدوري السعودي

تحدث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع صحيفة ”ذا أثليتك“ عن رغبته في رؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، يلعب في أحد أندية دوري المحترفين السعودي يوما ما.

وقال المسحل في حواره ”نتمنى أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، سيجلب ذلك ردود فعل إيجابية كبيرة وسيكون ذلك خبرا سارا للجميع، أنا متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات رونالدو، ولكن أيضًا كلاعب فهو يمثل نموذجًا يحتذى به“.

Saudi Arabian Football Federation president: “We’d love to see a player like Cristiano Ronaldo playing in the Saudi league.” “Wouldn’t be an easy transaction” but “Why not?” That and much more (Kante, Rashford etc) in @David_Ornstein column @TheAthleticUK https://t.co/nUqbeufcLb — Oliver Kay (@OliverKay) September 12, 2022

وعن إمكانية حدوث مثل هذا الأمر وتعاقد ناد سعودي مع النجم البرتغالي، أجاب المسحل ”لم لا؟ أنا متأكد من أنها ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع، لكن يمكننا أن نلاحظ أن أنديتنا تحقق إيرادات عالية في العامين الماضيين، لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي“.

وتابع: “ أحب كريستيانو رونالدو كلاعب وأود أن أراه يلعب في السعودية“.

ووجهت له الصحيفة سؤالا ”هل من الممكن أن يتم هذا الأمر في الميركاتو الشتوي؟“، ليجيب المسحل ”بصراحة، ليس لدي إجابة، لو كنت رئيسا لأحد أندية الدوري السعودي، يمكنني أن أعطيك الجواب، لكن زملائي في الأندية ليسوا مضطرين لمشاركة مفاوضاتهم معي“.

وأردف ”ضم رونالدو لن تكون صفقة سهلة بالنسبة لناد سعودي أو حتى بالنسبة لغيرهم، لكننا نود رؤيته معنا أو حتى بعض اللاعبين الكبار الآخرين من المستوى ذاته“.

ويعتقد نجوم مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو لا يزال يسعى للرحيل عن النادي ويستهدف الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى في الميركاتو الشتوي وذلك بعد إصرار المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ الاعتماد على ماركوس راشفورد في الهجوم بدلا من قائد البرتغال.

وأوضح النجم البرتغالي لقادة أولد ترافورد أنه يريد الرحيل قبل بدء الموسم، لكن رونالدو سيبقى الآن لاعبًا في يونايتد حتى عام 2023 بعد نهاية فترة الانتقالات قبل عشرة أيام دون أن يجد وكيل أعماله خورخي مينديز له ناديًا جديدًا.

ورفضت أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان فرصة التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 37 عاما.

كما رفض رونالدو الانتقال إلى المملكة العربية السعودية بعد أن عرض عليه نادٍ لم يذكر اسمه راتبا هائلا قدره 2 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وشارك رونالدو أساسيا مرة واحدة فقط هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق المهاجم البارز أي شيء خلال خسارة يونايتد في الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد يوم الخميس الماضي حيث شارك في التشكيلة الأساسية.