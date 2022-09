ياسر المسحل: أتمنى رؤية كريستيانو رونالدو يلعب بأحد أندية الدوري السعودي

تحدث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع صحيفة ”ذا أثليتك“ عن رغبته في رؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، يلعب في أحد أندية دوري المحترفين السعودي يوما ما.

وقال المسحل في حواره ”نتمنى أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، سيجلب ذلك ردود فعل إيجابية كبيرة وسيكون ذلك خبرا سارا للجميع، أنا متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات رونالدو، ولكن أيضًا كلاعب فهو يمثل نموذجًا يحتذى به“.

Saudi Arabian Football Federation president: “We’d love to see a player like Cristiano Ronaldo playing in the Saudi league.” “Wouldn’t be an easy transaction” but “Why not?”

