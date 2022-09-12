استئناف الدوري الإنجليزي مع إمكانية تأجيل مباريات بسبب جنازة الملكة

أشارت تقارير صحفية إلى أنه من المقرر استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل، لكن لا يزال من الممكن تأجيل بعض المباريات.

وقالت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية، إن جدول المباريات يتعرض لضغط كبير نظرا لأن قائمة المباريات قد وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار بسبب كأس العالم التي ستقام في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يؤكد رؤساء رابطة الدوري الممتاز بعد خططهم رسميًا، لكنهم من المقرر أن يحذوا حذو رابطة الدوري الإنجليزي التي تستأنف المباريات اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الدوري الإنجليزي الممتاز في إقامة أكبر عدد ممكن من المباريات الأسبوع المقبل لكنه يواجه تحديًا كبيرًا، لا سيما في لندن بسبب الشرطة، مع وقوف الضباط على أهبة الاستعداد قبل جنازة الملكة الرسمية، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي فريق ليفربول يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف برنتفورد آرسنال في نفس اليوم.

وتسعى محطات التليفزيون والأندية والدوري الإنجليزي بشكل كبير لبدء المباريات، وستنظر في خيارات مختلفة، ومن المحتمل أن تتحرك الانطلاقة، وقد تمت مناقشة الأيام البديلة.

وهناك أربع مباريات أخرى في العاصمة، يوم السبت المقبل، حيث يلعب توتنهام هوتسبير مع ليستر سيتي وميلوول ضد بلاكبول، وكيو بي آر ضد ستوك سيتي وليتون أورينت ضد والسال.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأجيل مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا مع نابولي 24 ساعة من الثلاثاء إلى مساء الأربعاء مع حظر سفر المشجعين الإيطاليين إلى المباراة بسبب الحاجة إلى شرطة إضافية في إدنبرة.

ولن يتمكن مشجعو رينجرز من السفر إلى مباراة الإياب، بينما لم يؤكد اليويفا بعد مصير مباراة آرسنال في الدوري الأوروبي مع أيندهوفن يوم الخميس بسبب مطالب الشرطة حيث يبحث في جميع الخيارات لكن قضية الشرطة مصدر قلق كبير.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي تأجيل جميع المباريات المقررة في إنجلترا ما بين 9 و11 سبتمبر/ أيلول الجاري حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما يوم الخميس الماضي.