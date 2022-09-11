ديلي ستار: مباريات الدوري الإنجليزي قد لا تقام قبل أكتوبر

أفادت صحيفة ”ديلي ستار“ بأنه قد يتم تأجيل جديد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن مباريات البريميرليغ قد لا تقام حتى أكتوبر بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتم التأكيد على تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المتوقع أن تقام جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين المقبل، ما قد يفرض تأجيل جولة أخرى من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب ”ديلي ستار“.

وبعد ذلك تبدأ الفترة الدولية ما يعني أنها قد لا تقام مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أكتوبر المقبل، بدءًا من يوم السبت 1 أكتوبر.

وكتب الصحفي ريتشارد بوكستون عبر موقع ”تويتر“: ”من المتوقع أيضًا تأجيل المباريات الكبرى يوم السبت المقبل تماشيا مع جنازة الملكة الرسمية، الموعد التالي المتاح للعب أي مباريات مؤجلة هو 17 أو 18 يناير 2023“.

وكشفت الصحيفة أيضًا أنه يمكن أيضًا نقل التجهيزات بسبب الضغط على الشرطة، التي ستعطي الأولوية لتكريم الملكة، خاصة في لندن، وحول الجنازة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد أي شيء من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن فيما يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع في 17/18 سبتمبر، يبدو أن المشجعين سيكونون قادرين على الاستمتاع بكرة القدم الأوروبية، مع عدم إظهار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي نية لإلغاء المباريات بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وهذا يعني أن تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد وويستهام سيكونون جميعًا قادرين نظريًا على اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.