سبب جديد للخلاف.. بويلي طلب من توخيل اللعب بتشكيل 4/4/3

كشفت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية عن سبب جديد للخلاف بين الأمريكي تود بويلي مالك تشيلسي الإنجليزي، والمدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق للبلوز.

وبحسب الصحيفة، فإن تود بويلي ترك ”انطباعًا أول سيئًا“ عندما قدم لتوخيل اقتراحا باللعب بتشكيلة 4/4/3 أي اللعب بلاعب زائد (12 لاعبا وليس 11).

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن كريستيان هايدل، المدير الرياضي لماينز، الفريق السابق لتوخيل، قوله إن تود بويلي أثبت أنه ”ليس لديه أي فكرة عن كرة القدم“ من خلال إقالة توماس توخيل، وسيعيش ”يندم بمرارة“ على قراره.

وأقيل توخيل من تدريب تشيلسي، صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد 12 ساعة من الخسارة 0/1 أمام دينامو زغرب في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة دينامو زغرب المباراة رقم 100 لتوخيل مع البلوز.

ويحتل البلوز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بداية مخيبة للموسم، وتم تعيين غراهام بوتر مكان توخيل بعقد لـ5 سنوات.

وبحسب ”ميرور“، فإن هذا الاقتراح، الذي وصفته بـ“الزلة المحرجة“، حدث في أحد الاجتماعات الأولى التي عقدها بويلي مع توخيل.

وأدرك توخيل أن هذا الخطأ كان إحدى لحظات ”التهريج“ العديدة التي واجهها خلال الاجتماعات المبكرة بين الطرفين، رغم نفي تشيلسي حدوث سوء التفاهم هذا على الإطلاق.

وأوضحت ”ميرور“ أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الخطأ المحرج قد حدث بالفعل بين توخيل وبويلي، ومع ذلك، يأمل غراهام بوتر مدرب تشيلسي القادم الجديد ألا يكون هناك مثل هذا الارتباك أو الانهيار في التواصل.

ويفضل توخيل اللعب بتشكيلة 3/4/2/1، علما أنه تولى تدريب تشيلسي في يناير 2021، وسبق أن تردد أن توخيل رفض التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو اللاعب الذي أراده بويلي.

وقاد توخيل البلوز للفوز بدوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، علما أنه سبق أن عمل مدربا في ماينز وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.