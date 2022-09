غراهام بوتر يأمل أن يتقبل جمهور برايتون انتقاله لتشيلسي

كتب غراهام بوتر، مدرب تشيلسي الجديد، خطاب وداع وجهه إلى جمهور ناديه السابق برايتون أند هوف ألبيون، وطلب فيه الصفح والسماح على رحيله المفاجئ عن النادي، متمنيا منهم تفهم هذه الخطوة وتقبلها.

وعين بوتر مدربا لتشيلسي الخميس الماضي، بعد أكثر قليلا من 24 ساعة من استغناء النادي اللندني عن مدربه السابق الألماني توماس توخيل.

وقاد بوتر الإنجليزي المعروف بقدرته على تحسين أداء لاعبيه، برايتون لأفضل مركز حققه طوال مشاركاته في دوري الأضواء الإنجليزي الموسم الماضي عندما احتل الفريق المنتمي للمدينة الساحلية الجنوبية المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء في خطاب بوتر ”البعض لا يتقبلون بسهولة التغيير المفاجئ في كرة القدم، وربما لا أستطيع إقناعكم بتقبل رحيلي.. لكني على الأقل سأنتهز هذه الفرصة وأقول شكرا لكم.

”أتمنى أن تتفهموا أنني في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية لم يكن بوسعي التخلي عن هذه الفرصة الجديدة“.

An open letter from Graham Potter, written last Thursday.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 11, 2022