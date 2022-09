ذا صن: تين هاغ يستهدف جعل راشفورد المهاجم رقم "1" في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، وضع هدفا لمهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد عبر تسجيل 20 هدفا خلال الموسم الحالي، لمساعدة الفريق على التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب الصحيفة، فهناك اعتقاد لدى لاعبي مانشستر يونايتد أن الفريق يكون أفضل بماركوس راشفورد كمهاجم على عكس تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أن تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد معجب بماركوس راشفورد ويضعه ضمن أهم أهدافه من أجل استعادة أفضل مستوى للمهاجم الإنجليزي.

وظهر تأثير المدرب الجديد على ماركوس راشفورد الذي سجل في 6 لقاءات هذا الموسم 3 أهداف وأعطى تمريرتين حاسمتين مقابل تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين الموسم الماضي كاملا.

ووعد المدرب الهولندي لاعبه الإنجليزي بكونه سيفعل كل ما يستطيع لمساعدته على العودة لمنتخب إنجلترا والمشاركة في كأس العالم/ قطر 2022.

"He's coming in every day, he enjoys it, he's really smiling."

