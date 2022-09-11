ذا صن: تين هاغ يستهدف جعل راشفورد المهاجم رقم "1" في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، وضع هدفا لمهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد عبر تسجيل 20 هدفا خلال الموسم الحالي، لمساعدة الفريق على التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب الصحيفة، فهناك اعتقاد لدى لاعبي مانشستر يونايتد أن الفريق يكون أفضل بماركوس راشفورد كمهاجم على عكس تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أن تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد معجب بماركوس راشفورد ويضعه ضمن أهم أهدافه من أجل استعادة أفضل مستوى للمهاجم الإنجليزي.

وظهر تأثير المدرب الجديد على ماركوس راشفورد الذي سجل في 6 لقاءات هذا الموسم 3 أهداف وأعطى تمريرتين حاسمتين مقابل تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين الموسم الماضي كاملا.

ووعد المدرب الهولندي لاعبه الإنجليزي بكونه سيفعل كل ما يستطيع لمساعدته على العودة لمنتخب إنجلترا والمشاركة في كأس العالم/ قطر 2022.

"He's coming in every day, he enjoys it, he's really smiling." Erik ten Hag on Marcus Rashford's uptake in form under his management! 🧠 pic.twitter.com/AKUGzjgloL — SPORF (@Sporf) September 8, 2022

وتحدث مصدر من الفريق لصحيفة ”ذا صن“، قائلا ”يريد المدرب من راشفورد أن يكون المهاجم رقم 1 في يونايتد ويقود خط الهجوم، ويعتقد أن راشفورد لديه القدرة على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم ويريده أن يعبر عن نفسه في المباريات“.

وأضاف المصدر للصحيفة ”تين هاغ يقول له دائمًا أن يستخدم سرعته ومهاراته عندما تسنح له الفرصة، وأخبر ماركوس أنه سيسجل 20 هدفا بسهولة هذا الموسم، حيث تربطهما علاقة رائعة وماركوس سعيد حقًّا“.

وحسب المصدر، فاللاعبون يشعرون بالراحة والرغبة في الفوز حين لا يلعب كريستيانو رونالدو أساسيا ويشعرون بالضغط حين يكون على أرضية الملعب، متابعا ”طالما أن رونالدو يبدأ على مقاعد البدلاء، فإن اللاعبين لديهم الثقة للتعبير على أرضية الملعب“.

وأضاف ”مع وجود رونالدو على أرض الملعب، يشعر الفريق بالضغط، أحب جميع اللاعبين عودة رونالدو، لكنهم محبطون لأنه تخلف عن فترة الإعداد للموسم الجديد“.

كما يعتقد تين هاغ ولاعبوه أن منافسهم الوحيد على لقب الدوري هو مانشستر سيتي، خصوصا بعد فوزهم على آرسنال 3-1، وقال المصدر للصحيفة ”هذا هو يونايتد الحقيقي يجب أن يكون في الصدارة وليس آرسنال، يشعر اللاعبون أن منافسهم الوحيد على اللقب هو مانشستر سيتي، وإذا تعثروا فهم يعتقدون أنه يمكنهم الاستفادة“.