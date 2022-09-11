ما سر لقاء كريستيانو رونالدو مع عالم الطب النفسي جوردان بيترسون؟

تبادل كريستيانو رونالدو الكلمات الرقيقة والمجاملة مع الطبيب النفسي الشهير جوردان بيرنت بيترسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد لقائهما، مساء السبت.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد البالغ عمره 37 عاما، عبر حسابه على فيسبوك في تعليقه على صورة مع الطبيب الكندي الشهير ”من الجيد رؤيتك يا صديقي“.

كريستيانو رونالدو يلتقي بأحد أفضل علماء النفس في العالم – الدكتور جوردان بيترسون -. كريستيانو مر بعام صعب للغاية بدءًا بوفاة طفله الرضيع مرورا بمسيرته الاحترافية. pic.twitter.com/tHJUbftyrF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وبيترسون عالم نفسي كندي وشخصية إعلامية ومؤلف وأستاذ فخري بجامعة تورونتو الكندية، بدأ يحظى باهتمام واسع النطاق كمفكر عام في أواخر عام 2010 بسبب آرائه حول القضايا الثقافية والسياسية، التي غالبًا ما توصف بأنها محافظة.

ويحظى بيترسون بشعبية كبيرة بين الشباب، وقد رد على كلمات النجم البرتغالي عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا: ”نادرا ما التقيت بأي شخص يستحق بوضوح ما كسبه، من الجيد مقابلتك“.

ومن المرجح أن هذا اللقاء تم بسبب معاناة رونالدو خلال العام الحالي، سواء في حياته الشخصية أو الرياضية، حيث توفي طفله عقب ولادته بينما عانى مع مانشستر يونايتد وسط محاولاته المستمرة للرحيل عن النادي الإنجليزي والانتقال إلى أحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وفي النهاية استقر في النادي الإنجليزي العريق نظرا لعدم تلقيه العرض المناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مطلع الشهر الحالي.

ويتبقى لرونالدو، الذي عاد إلى يونايتد قبل عام من يوفنتوس، عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.

وتصدر رونالدو هدافي يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات، لكنه تعرض لانتقادات من قبل المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ بعد مغادرته مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام رايو فايكانو قبل نهايتها بعد استبداله بين الشوطين.

ولم يتأهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز، لكنه حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد خسارته في أول مباراتين بالموسم.

لكنه خسر مباراته الأولى في الدوري الأوروبي على ملعبه بهدف نظيف أمام ريال سوسيداد الإسباني بمشاركة رونالدو، لتستمر معاناة قائد البرتغال في عام كأس العالم.