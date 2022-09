مالك تشيلسي يسعى لشراء أندية متفرقة لمنافسة مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن تود بويلي، مالك تشيلسي، يريد إنشاء سلسلة من الأندية في مختلف أنحاء العالم لمنافسة مانشستر سيتي، الذي يملك مجموعة ”سيتي جروب“ التي تضم العديد من الأندية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن مالك النادي الجديد يبحث تجديد الهيكل بأكمله في ستامفورد بريدج، وهذا يشمل تطوير اللاعبين الشباب.

وكان رئيس مجلس الإدارة بويلي ومجلس إدارته يدرسون نماذج لبعض أعمال الفرق الأخرى، حيث يرى المسؤول الأمريكي أن هناك فرصة للتحسين عن طريق نشر الكشافة والتطور في تشيلسي في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.

ويعتمد بويلي على خطة متوسطة إلى طويلة المدى، حيث سيشتري تشيلسي حصصًا في فرق قارية بهدف أن تصبح أندية ”مغذية“ للنادي.

وسيختار تشيلسي أفضل المواهب الشابة من الخارج أو تلك الناشئة من خلال الأكاديمية وضمهم إلى شركتهم الفرعية لتعزيز مهارتهم قبل الانتقال إلى تشيلسي.

