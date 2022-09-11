مالك تشيلسي يسعى لشراء أندية متفرقة لمنافسة مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن تود بويلي، مالك تشيلسي، يريد إنشاء سلسلة من الأندية في مختلف أنحاء العالم لمنافسة مانشستر سيتي، الذي يملك مجموعة ”سيتي جروب“ التي تضم العديد من الأندية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن مالك النادي الجديد يبحث تجديد الهيكل بأكمله في ستامفورد بريدج، وهذا يشمل تطوير اللاعبين الشباب.

وكان رئيس مجلس الإدارة بويلي ومجلس إدارته يدرسون نماذج لبعض أعمال الفرق الأخرى، حيث يرى المسؤول الأمريكي أن هناك فرصة للتحسين عن طريق نشر الكشافة والتطور في تشيلسي في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.

ويعتمد بويلي على خطة متوسطة إلى طويلة المدى، حيث سيشتري تشيلسي حصصًا في فرق قارية بهدف أن تصبح أندية ”مغذية“ للنادي.

وسيختار تشيلسي أفضل المواهب الشابة من الخارج أو تلك الناشئة من خلال الأكاديمية وضمهم إلى شركتهم الفرعية لتعزيز مهارتهم قبل الانتقال إلى تشيلسي.

Chelsea owner Boehly wants to buy feeder clubs across Europe to rival Man City’s https://t.co/7IX7ABXukL — The Sun – Chelsea (@SunChelsea) September 10, 2022

وقاد سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الطريق في هذا الأمر، واستثمرت ”سيتي جروب“ لكرة القدم في أندية مختلفة على مستوى العالم.

وتوجد في أوروبا روابط مع تروا في فرنسا ولوميل في بلجيكا وجيرونا في إسبانيا وباليرمو الإيطالي.

وفي أماكن أخرى، لديهم اهتمامات مع نادي ملبورن في أستراليا، ونادي مونتفيديو في أوروغواي ويوكوهاما مارينوس في اليابان ونيويورك سيتي الأمريكي.

ويحرص بويلي على تطوير هذه الخطة وتحسينها كجزء من رؤيته الطويلة المدى لجعل تشيلسي علامة تجارية عالمية ضخمة.

لقد تم ربطهم بالفعل بانتقال المدير الرياضي السابق لليفربول مايكل إدواردز.

يريد بويلي شخصًا جديدًا للمساعدة في التعاقدات وتطوير نظام الكشافة في النادي ويأمل في تحديد موعد قبل بدء كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولا شك أن غراهام بوتر، المدير الفني الجديد للنادي اللندني، سيساعد بشكل كامل في هذه العملية.

وأعلن تشيلسي يوم الخميس الماضي تعيين بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون مدربا جديدا للفريق خلفا للألماني توماس توخيل.

وتولى بوتر المسؤولية بعد يوم واحد من إقالة توخيل، حيث يحتل الفريق المركز السادس في الدوري بعشر نقاط بعد ست مباريات.

وأقال تشيلسي توخيل يوم الأربعاء الماضي بعد يوم من هزيمته المفاجئة خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه حاليا يحتل المركز السادس عقب هزيمته أمام ليدز يونايتد وساوثهامبتون.

وهذا أول قرار إداري في عهد الرئيس الأمريكي الجديد بويلي الذي قاد عملية استحواذ قبل ثلاثة أشهر.