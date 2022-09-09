سيباستيان كيل المدير الرياضي لبروسيا دورتموند ينتقد إيرلينغ هالاند

انتقد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي، هذا الصيف، وادعى أنه كان ”عبئا“ أثناء وجوده في النادي الألماني.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من الفريق الألماني مقابل 51 مليون جنيه إسترليني بعد أن سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وكان المهاجم النرويجي في حالة مذهلة مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث هز الشباك 12 مرة في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وقضى هالاند موسمين ونصف الموسم مع بروسيا دورتموند بعد انضمامه من ريد بول سالزبورغ في ديسمبر 2019 مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أنه مهاجم مميز أثناء وجوده مع بروسيا دورتموند، إلا أن سيباستيان كيل انتقد التأثير الذي أحدثه هالاند على الفريق بحلول نهاية إقامته مع النادي.

وقال سيباستيان كيل لصحيفة ”سبورت بيلد“: ”بقدر ما كنا نقدر دائما إيرلينغ والنجاح الذي حققه مع قميصنا، في النهاية أصبح الأمر بالتأكيد عبئا، سواء في غرفة الملابس أو للنادي“.

وأضاف: ”“بشكل عام بالنسبة للبيئة بأكملها، كان هو فقط، كان توقيت البيع مناسبا، سواء بالنسبة لنا أو لمانشستر سيتي، حقيقة أن أول 10 أهداف لنا هذا الموسم سجلها 10 لاعبين مختلفين تثبت ذلك“.

ويعتقد سيباستيان كيل أيضا أن رحيل هالاند أفاد الفريق ككل في هذا الموسم، وقال: ”كنت أود أن أكون متأكدا (بشأن رحيل النرويجي) قبل ذلك بقليل، لأن هذه المسألة حدت من استعداداتنا“.

وأوضح: ”بدونه، لدينا إمكانية الوثوق باللاعبين الآخرين، حقيقة أن أهدافنا التنافسية العشرة الأولى قد سجلها عشرة لاعبين مختلفين تظهر ذلك بشكل جيد“.

وتأتي تصريحات كيل قبل أيام فقط من مواجهة هالاند مع مانشستر سيتي أمام بروسيا دوريتموند على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.