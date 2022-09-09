الطالب المصري محمد عصام يطلب تعويضا بقيمة 10 ملايين يورو من راشفورد

كشف المحامي المصري السيد سلامة، عن إقامة دعوى قضائية ضد ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يطالب فيها بتعويض لصالح موكله الطالب بكلية العلاج الطبيعي محمد عصام.

وقال سلامة، في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، إنه ينتظر الحصول على حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى راشفورد ضد الطالب، لرفع الدعوى، والتي سيُطالب فيها بتعويض 10 ملايين يورو عن الأضرار النفسية والمادية والأدبية التي لحقت بموكله.

ولفت إلى أن ”لاعب مانشستر يونايتد لم يكن له الحق في تحريك دعوى ضد الطالب“، مشيرا إلى أن ”ما أصاب الطالب في هذه الفترة ( منذ بدء القضية حتى الحكم بالبراءة)، لم يحدث له من قبل، فبعد أن كان يحصل على امتياز كل عام، فوجئنا أنه في هذا العام حصل على تقدير جيد فقط، لانشغاله الشديد وتفكيره المستمر في مصيره وخوفه الشديد مما حدث له من أضرار“.

وتابع: ”لن يكون مبلغ التعويض بسيطا، بل سنطالب بمبلغ 10 ملايين يورو، تعويضا للطالب عمّا أصابه من أضرار“، لافتا إلى رفع الدعوى أمام المحاكم المصرية.

وحول المطالبة بضبط وإحضار اللاعب من قبل الإنتربول الدولي، قال محامي الطالب المصري، إنه ”سيتم إخطار راشفورد، وهو شخصية مشهورة ومعروف مكان تواجده بعد تحريك دعوى التعويض، وحال عدم الدفع سيتم المطالبة بضبطه وإحضاره عن طريق الإنتربول الدولي“.

وقضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الخميس، بعدم جواز نظر الدعوى التي رفعها راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد ضد محمد عصام طالب بالفرقة الخامسة كلية العلاج الطبيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف.

ورفضت المحكمة المصرية الدعوى المدنية وألزمت راشفورد بالمصاريف، و3.89 دولار مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية في مصر، قد قررت إعادة فتح باب المرافعة 8 سبتمبر / أيلول، في واقعة سب طالب مقيم بمركز أبو حماد محافظة الشرقية، ماركوس راشفورد.

وتقدم محامي راشفورد بدعوى يتهم فيها طالبا مصريا بالسب والقذف والإساءة بحق نجم مانشستر يونايتد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قدم محامي الطالب، دفوعا في القضية، أكد فيها أن ”عصام“ لم يقصد الإساءة للاعب، لكنه انتقد أداءه في إحدى المباريات، موضحا أن اللاعب كتب عبارات حول إهدار اللاعب بعض الفرص المحققة، وسرعان ما حذفها.