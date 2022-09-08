رونالدو يشارك في خسارة مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

تعرض مانشستر يونايتد إلى الخسارة بهدف دون رد على أرضه أمام ريال سوسيداد الإسباني، يوم الخميس، ضمن دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، في أول مباراة يلعبها كريستيانو رونالدو أساسياً منذ الخسارة أمام برينتفورد 4-0 الشهر الماضي.

وفاز مانشستر يونايتد في 4 مباريات محلية متتالية عقب تلك الهزيمة القاسية، كان رونالدو يجلس خلالها على دكة البدلاء، قبل أن يعود أساسياً يوم الخميس.

وسجل بريس مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعدما لمس البديل ليساندرو مارتينيز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب تسديدة من المخضرم ديفيد سيلفا.

ريال سوسيداد يتقدم على مانشستر يونايتد 💥pic.twitter.com/udj6pXzFT0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2022

باشاك شهير يسحق هارتس الأسكتلندي

حقق إسطنبول باشاك شهير التركي فوزا كبيرا على مضيفه هارتس الأسكتلندي بأربعة أهداف دون مقابل، الخميس، في مباراة لحساب المجموعة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وافتتح حسن علي كالديريم رباعية الضيوف بهدف أول سجله في الدقيقة 26، ثم أضاف لاعب الوسط يوسف نداييشيمي الهدف الثاني للأتراك عند الدقيقة 74 بعد تمريرة من دينيز توروتش.

ومع حلول الدقيقة 79 أحرز الإيطالي ستيفانو أوكاكا ثالث أهداف إسطنبول باشاك شهير، قبل أن يأتي الهدف الرابع بالخطأ من كرة حولها المدافع ستيفان كينغسلي في مرمى فريقه عند الدقيقة 87.

وضمن نفس المجموعة تعادل فيورنتينا الإيطالي مع داوغافا ريغا اللاتفي بهدفٍ لمثله.

وبهذا تصدر إسطنبول باشاك شهير الترتيب برصيد 3 نقاط، يليه فيورنتينا وداوغافا ريغا بالمركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، فيما يحتل هارتس المركز الأخير بدون نقاط.