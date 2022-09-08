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رياضة

رونالدو يشارك في خسارة مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 21:21 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 21:35 GMT

رونالدو يشارك في خسارة مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

تعرض مانشستر يونايتد إلى الخسارة بهدف دون رد على أرضه أمام ريال سوسيداد الإسباني، يوم الخميس، ضمن دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، في أول مباراة يلعبها

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض مانشستر يونايتد إلى الخسارة بهدف دون رد على أرضه أمام ريال سوسيداد الإسباني، يوم الخميس، ضمن دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، في أول مباراة يلعبها كريستيانو رونالدو أساسياً منذ الخسارة أمام برينتفورد 4-0 الشهر الماضي.

وفاز مانشستر يونايتد في 4 مباريات محلية متتالية عقب تلك الهزيمة القاسية، كان رونالدو يجلس خلالها على دكة البدلاء، قبل أن يعود أساسياً يوم الخميس.

وسجل بريس مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعدما لمس البديل ليساندرو مارتينيز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب تسديدة من المخضرم ديفيد سيلفا.

 

باشاك شهير يسحق هارتس الأسكتلندي

حقق إسطنبول باشاك شهير التركي فوزا كبيرا على مضيفه هارتس الأسكتلندي بأربعة أهداف دون مقابل، الخميس، في مباراة لحساب المجموعة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وافتتح حسن علي كالديريم رباعية الضيوف بهدف أول سجله في الدقيقة 26، ثم أضاف لاعب الوسط يوسف نداييشيمي الهدف الثاني للأتراك عند الدقيقة 74 بعد تمريرة من دينيز توروتش.

ومع حلول الدقيقة 79 أحرز الإيطالي ستيفانو أوكاكا ثالث أهداف إسطنبول باشاك شهير، قبل أن يأتي الهدف الرابع بالخطأ من كرة حولها المدافع ستيفان كينغسلي في مرمى فريقه عند الدقيقة 87.

وضمن نفس المجموعة تعادل فيورنتينا الإيطالي مع داوغافا ريغا اللاتفي بهدفٍ لمثله.

وبهذا تصدر إسطنبول باشاك شهير الترتيب برصيد 3 نقاط، يليه فيورنتينا وداوغافا ريغا بالمركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، فيما يحتل هارتس المركز الأخير بدون نقاط.

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