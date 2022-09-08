فابريسيو رومانو: أياكس منع تين هاغ من نقل المزيد من لاعبيه إلى مانشستر يونايتد

أشار فابريسيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات إلى أن أياكس أمستردام الهولندي منع مديره الفني السابق إيريك تين هاغ من التعاقد مع لاعب ثالث وضمه إلى فريقه الجديد مانشستر يونايتد.

ورحل المدير الفني الهولندي البالغ من العمر 52 عامًا عن بطل الدوري الهولندي إلى أولد ترافورد في الصيف وقد تعاقد بالفعل مع لاعبيه السابقين في أياكس ليساندرو مارتينيز وأنتوني، لكنه لم يرغب في التوقف عند هذا الحد.

ووفقًا للصحفي المتخصص في الانتقالات فابريسيو رومانو، فإن مدرب مانشستر يونايتد تواصل مع المهاجم براين بروبي البالغ عمره 20 عامًا، بشأن انتقال محتمل إلى أولد ترافورد.

ومع ذلك، لم تصل المحادثات إلى ”مفاوضات ملموسة“ حيث أغلق أياكس أي اتفاق محتمل.

وفي حديثه عن تطور الموقف، قال رومانو: ”لقد انفتح برايان بروبي على نهج من تين هاغ، وقد أوضح في مقابلة مع ESPN أنه يرغب في اللعب مع مانشستر يونايتد، ولكن ما الذي حدث حقًا في هذه المحادثات؟؟.

وأضاف: ”كانت هناك طريقة واحدة فقط بين تين هاج وبروبي هي التفاوض والاتفاق على كل شيء، ولكن تم منع اللاعب بالفعل من أياكس، ولم تكن هناك مفاوضات ملموسة على الإطلاق مع النادي. بالنسبة للمستقبل، سيعتمد ذلك على أداء بروبي في أياكس، يجب أن يكون منتظمًا ومتسقًا. أعتقد أنه موهبة رائعة ولكن عليه أن يثبت مهاراته خلال الموسم الحالي“.

وفي حال انضمام بروبي إلى مانشستر يونايتد سيتنافس مع المهاجمين ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو على مكان في الهجوم.

لكنه لم يكمل انتقاله وسيتطلع الآن إلى الإضافة إلى رصيده مع أياكس حيث سجل بالفعل تسعة أهداف في 20 مباراة.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ستة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، هم مارتينيز ومالاسيا وكريستيان إريكسن وكاسيميرو ومارتن دوبرافكا وأنتوني.

وبدأ الفريق الموسم في حالة يرثى لها، وخسر أمام برايتون وبرنتفورد، لكن بعدها قلب تين هاج الأمور بأربعة انتصارات متتالية ضد ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي وآرسنال، وهو أفضل أداء للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل/نيسان 2021.

وسيستضيف الفريق في أولد ترافورد فريق ريال سوسيداد الإسباني في بداية مشوار الفريق في الدوري الأوروبي الذي سيشهد أول مشاركة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذه البطولة منذ 20 عاما.