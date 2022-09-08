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رياضة

رسميًا.. تشيلسي يعلن تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 14:57 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 15:20 GMT

رسميًا.. تشيلسي يعلن تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا

أعلن نادي تشيلسي، رسميًا، اليوم الخميس، تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا، بعقد لمدة 5 سنوات، خلفًا للمقال، الألماني توماس توخيل. ووفقًا لبيان تشيلسي يعتبر بوتر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي تشيلسي، رسميًا، اليوم الخميس، تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا، بعقد لمدة 5 سنوات، خلفًا للمقال، الألماني توماس توخيل.

ووفقًا لبيان تشيلسي يعتبر بوتر أحد أكثر المدربين إثارة، حيث بدأ رحلته في السويد قبل أن يجلب مواهبه إلى الكرة الإنجليزية على مدار المواسم الأربعة الماضية.

وأوضح أن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا تلقى تعليمه على مستوى جامعي في تخصصات غير الرياضة، وقد جمع هذه الخبرات لتشكيل نهج تعاوني، وتفكير مستقبلي، أثناء تطوير كرة القدم الهجومية والفوز.

وأشار إلى أن هذا كان واضحًا خلال الفترة التي قضاها في برايتون آند هوف ألبيون، حيث حقق أعلى مركز في الدوري لهذا النادي في الموسم الماضي (المركز التاسع).

وأكد تشيلسي أن بوتر أثبت مرونته في التكتيكات والتشكيلات ليكون متقدمًا على المنافسين.

ونقل موقع تشيلسي عن بوتر قوله: ”فخور للغاية، ومتحمس لتمثيل تشيلسي، هذا نادٍ رائع، أنا متحمس جدًا للشراكة مع مجموعة ملكية تشيلسي الجديدة، وأتطلع إلى الاجتماع والعمل مع مجموعة مثيرة من اللاعبين، وتطوير فريق يمكن أن يفخر به معجبونا المذهلون“.

وأضاف: ”أود أيضًا أن أتقدم بخالص شكري إلى نادي برايتون آند هوف ألبيون لإتاحة هذه الفرصة لي، وعلى وجه الخصوص توني بلوم، وجميع اللاعبين، والموظفين، والمشجعين، على دعمهم المستمر خلال فترة وجودي في النادي“.

أما تود بويلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي فقال: ”يسعدنا إحضار غراهام بوتر إلى تشيلسي، إنه مدرب مؤكد ومبتكر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتناسب مع رؤيتنا للنادي، إنه ليس موهوبًا للغاية على أرض الملعب فحسب، بل يمتلك مهارات وقدرات تتجاوز الملعب مما سيجعل تشيلسي ناديًا أكثر نجاحًا“.

وتابع: ”لقد كان له تأثير كبير في أنديه السابقة، ونتطلع إلى تأثيره الإيجابي في تشيلسي، كما نتطلع إلى دعمه وفريقه التدريبي والفريق بتحقيق إمكاناتهم الكاملة خلال الأشهر والسنوات المقبلة“.

وجاء تعيين بوتر مدربًا لتشيلسي بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، عقب الخسارة 0/1 أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وخلال 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي حقق تشيلسي الفوز 3 مرات، وتعادل مرة، وخسر مرتين، ليحتل المركز السادس، متأخرا بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال.

وسيبدأ بوتر عمله مباشرة مع تشيلسي ما يعني أنه سيقود البلوز أمام فولهام، يوم السبت، في سابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم سيقود الفريق أمام ريد بول سالزبورج، قبل مواجهة ليفربول، يوم 18 سبتمبر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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