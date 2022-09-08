رسميًا.. تشيلسي يعلن تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا

أعلن نادي تشيلسي، رسميًا، اليوم الخميس، تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا، بعقد لمدة 5 سنوات، خلفًا للمقال، الألماني توماس توخيل.

ووفقًا لبيان تشيلسي يعتبر بوتر أحد أكثر المدربين إثارة، حيث بدأ رحلته في السويد قبل أن يجلب مواهبه إلى الكرة الإنجليزية على مدار المواسم الأربعة الماضية.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

وأوضح أن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا تلقى تعليمه على مستوى جامعي في تخصصات غير الرياضة، وقد جمع هذه الخبرات لتشكيل نهج تعاوني، وتفكير مستقبلي، أثناء تطوير كرة القدم الهجومية والفوز.

وأشار إلى أن هذا كان واضحًا خلال الفترة التي قضاها في برايتون آند هوف ألبيون، حيث حقق أعلى مركز في الدوري لهذا النادي في الموسم الماضي (المركز التاسع).

وأكد تشيلسي أن بوتر أثبت مرونته في التكتيكات والتشكيلات ليكون متقدمًا على المنافسين.

رسميًا.. غراهام بوتر مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي بعقد لمدة 5 سنوات. pic.twitter.com/Xl3jHMwks7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2022

ونقل موقع تشيلسي عن بوتر قوله: ”فخور للغاية، ومتحمس لتمثيل تشيلسي، هذا نادٍ رائع، أنا متحمس جدًا للشراكة مع مجموعة ملكية تشيلسي الجديدة، وأتطلع إلى الاجتماع والعمل مع مجموعة مثيرة من اللاعبين، وتطوير فريق يمكن أن يفخر به معجبونا المذهلون“.

وأضاف: ”أود أيضًا أن أتقدم بخالص شكري إلى نادي برايتون آند هوف ألبيون لإتاحة هذه الفرصة لي، وعلى وجه الخصوص توني بلوم، وجميع اللاعبين، والموظفين، والمشجعين، على دعمهم المستمر خلال فترة وجودي في النادي“.

أما تود بويلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي فقال: ”يسعدنا إحضار غراهام بوتر إلى تشيلسي، إنه مدرب مؤكد ومبتكر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتناسب مع رؤيتنا للنادي، إنه ليس موهوبًا للغاية على أرض الملعب فحسب، بل يمتلك مهارات وقدرات تتجاوز الملعب مما سيجعل تشيلسي ناديًا أكثر نجاحًا“.

وتابع: ”لقد كان له تأثير كبير في أنديه السابقة، ونتطلع إلى تأثيره الإيجابي في تشيلسي، كما نتطلع إلى دعمه وفريقه التدريبي والفريق بتحقيق إمكاناتهم الكاملة خلال الأشهر والسنوات المقبلة“.

وجاء تعيين بوتر مدربًا لتشيلسي بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، عقب الخسارة 0/1 أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وخلال 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي حقق تشيلسي الفوز 3 مرات، وتعادل مرة، وخسر مرتين، ليحتل المركز السادس، متأخرا بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال.

وسيبدأ بوتر عمله مباشرة مع تشيلسي ما يعني أنه سيقود البلوز أمام فولهام، يوم السبت، في سابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم سيقود الفريق أمام ريد بول سالزبورج، قبل مواجهة ليفربول، يوم 18 سبتمبر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.