رسميًا.. تشيلسي يعلن تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا

أعلن نادي تشيلسي، رسميًا، اليوم الخميس، تعيين غراهام بوتر مدربًا جديدًا، بعقد لمدة 5 سنوات، خلفًا للمقال، الألماني توماس توخيل.

ووفقًا لبيان تشيلسي يعتبر بوتر أحد أكثر المدربين إثارة، حيث بدأ رحلته في السويد قبل أن يجلب مواهبه إلى الكرة الإنجليزية على مدار المواسم الأربعة الماضية.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022