تأجيل مباراة برايتون وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي لإضراب عمال السكك الحديدية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة برايتون أند هوف ألبيون أمام ضيفه كريستال بالاس المقررة، في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، نتيجة خطط عمال السكك الحديدية للإضراب عن العمل.

وقالت الرابطة في بيان: ”بعد طلب تقدم به برايتون أند هوف ألبيون إلى مجلس الدوري الإنجليزي الممتاز، للأسف، تقرر تأجيل مباراة الفريق على ملعبه أمام كريستال بالاس والتي كانت مقررة في الثالثة مساء من يوم 17 سبتمبر“.

وأضاف: ”يأتي القرار نتيجة ظروف استثنائية على صلة بخطط عمال السكك الحديدية للإضراب عن العمل، مع عدم قدرة السلطات على إجازة إقامة المباراة دون وجود وسائل نقل جماعي متاحة للمشجعين“.

وقال برايتون إن موعدًا جديدًا للمباراة سيعلن عنه قريبًا.