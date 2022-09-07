تين هاغ عن مستقبل راشفورد: الوضع تحت السيطرة

أكد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه ”في وضع السيطرة “ فيما يتعلق بمستقبل ماركوس راشفورد لاعب الفريق، مضيفًا أن المهاجم الإنجليزي يبدو ”أكثر سعادة“ بمكانه في النادي.

وارتبط الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الموسم الماضي الذي عانى خلاله من بعض المشاكل، حيث شهد إحرازه 5 أهداف فقط في 32 مباراة لعبها في مختلف البطولات.

ولكن مع إحرازه 3 أهداف وقيامه بتمريرتين حاسمتين في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، يبدو أن راشفورد (24 عاما) أعاد اكتشاف أفضل قدراته ورضاه عن الحياة في قلعة (أولد ترافورد).

وينتهي عقد راشفورد مع يونايتد في نهاية الموسم الحالي، ولكن مع استعداد الفريق الإنجليزي لبدء حملته في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم ضد ضيفه ريال سوسييداد الإسباني يوم الخميس. يقول تين هاغ إن النادي ما زال يمتلك مصير اللاعب؛ نظرا لأن لدى الإدارة خيار تمديد التعاقد لمدة موسم واحد.

وعندما سئل عما إذا كان راشفورد في خططه طويلة المدى، رد تين هاغ قائلا: بالتأكيد، لا أعتقد أن عقده سينتهي – أعتقد أن يونايتد يتحكم في الموقف.

وأضاف تين هاغ: من الصعب بالنسبة لي الحديث عن الماضي. ما أراه هو أن ماركوس راشفورد سعيد. لقد عملنا بجد خلال الشهرين الماضيين معه في جوانب مختلفة. إنه يحب ذلك، ويريد نقله إلى أرض الملعب.

وأدى لعب راشفورد كمهاجم إلى إبقاء النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بعيدًا عن التشكيلة الأساسية للفريق في اللقاءات الأربعة الأخيرة.

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن تكون عودة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات أمام سوسييداد غدا، أقر تين هاغ بأن المهاجم المخضرم لائق للمشاركة، بينما يناقش خططًا لتغيير فريقه وفقًا لجدول مباريات النادي القارية.

أوضح تين هاغ: لقد بدأ رونالدو ضد برينتفورد، ثم أصبح بديلا بعد ذلك، لكنه مستعد للبدء.

وتابع: بالطبع يمكنه اللعب أساسيا في معظم المباريات. ينبغي علينا أن نفوز في كل مباراة. نريد التتويج بكل بطولة، لذلك نأخذ كل شيء على محمل الجد.

واعترف تين هاغ بأن أسلوبه ربما لا يجعل جميع الأسماء الكبيرة في فريقه راضية، لكنه قال إن لاعبيه سيحصلون على فرصة للتألق، شريطة أن يحصلوا على مكانهم للعب.

واختتم المدرب الهولندي حديثه قائلا: ربما لا أستطيع أن أجعلهم جميعًا سعداء في كل مباراة، لكن الجميع يحصل على وقت للمشاركة في المباريات إذا قدموا أداءً جيدًا، الأمر واضح تمامًا. نحتاج إلى الجميع، لدينا الكثير من المباريات التي يتعين خوضها.