أمر قضائي بريطاني بإعادة محاكمة ريان غيغز المتهم بالاعتداء على صديقته

أمرت قاضية بريطانية بإعادة محاكمة لاعب كرة القدم السابق في مانشستر يونايتد، الويلزي ريان غيغز، المتهم بالاعتداء على صديقته، بعد أن فشلت هيئة المحلفين الشهر الماضي في التوصل إلى حكم في هذه القضية.

وحددت القاضية هيلاري مانلي في محكمة مانشستر موعدا جديدا للمحاكمة في 31 تموز/يوليو 2023، بعد أن وصل المحلفون إلى طريق مسدود بعد جلسة الاستماع الأولية التي استمرت أربعة أسابيع.

ونفى اللاعب الدولي السابق في منتخب ويلز (48 عاما)، قيامه بسلوك عدائي ضد صديقته السابقة كايت غريفيل، وكذلك الاعتداء عليها وعلى شقيقتها الصغرى.

وقال المدعي العام بيتر رايت للمحكمة، اليوم الأربعاء: ”إننا نسعى لإعادة محاكمة السيد غيغز“.

وأضاف: ”يتم النظر في المسألة على مستوى رفيع داخل دائرة الادعاء، وكذلك رغبة المشتكي في الإدلاء بشهادته. إنهم على استعداد للقيام بذلك“.

وإذا ثبتت إدانة ريان غيغز في النهاية، فقد تؤدي التهم الموجهة إليه إلى سجنه خمس سنوات.

وزعم ممثلو الادعاء أن النجم السابق نطح غريفيل في وجهها لدى محاولتها إنهاء علاقتهما، وتسبب لها ذلك بـ“سلسلة من الإساءات الجسدية والنفسية“.