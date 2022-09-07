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رياضة

زيدان بينهم.. المرشحون لخلافة توخيل في تشيلسي
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 13:57 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 14:30 GMT

زيدان بينهم.. المرشحون لخلافة توخيل في تشيلسي

يرغب ملاك تشيلسي في حسم التعاقد مع مدرب جديد قبل مواجهة الديربي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت القادم.

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الإنجليزي غراهام بوتر مدرب برايتون الحالي سيصل لندن مساء اليوم، لإجراء مفاوضات مع إدارة تشيلسي لخلافة المدرب الألماني المقال توماس توخيل إثر الهزيمة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة طلبت إدارة تشيلسي من إدارة برايتون الإذن بالتحدث مع المدرب، وهو ما تم فعلا، وسيدخل الطرفان في مفاوضات من أجل الاتفاق على بنود العقد ومبلغ تسريح المدرب من فريقه السابق.

وأكدت ذا صن، أن ملاك تشيلسي يرغبون في التعاقد مع مدرب شاب ومتحمس بدلا من البحث عن أسماء كبيرة، ويبلغ غراهام بوتر 47 عاما، وقدم مستوى جيدا كمدرب رفقة برايتون وفي تجربته الأولى في السويد.

وأبدى الملاك الجدد لتشيلسي استعدادهم لدفع مبلغ تسريح المدرب من برايتون، كما سيلتقي تود بوهلي الملياردير الأمريكي، غراهام بوتر بشكل مباشر للتفاوض معه حول مشروع النادي.

وقضى غراهام بوتر 7 مواسم مدربا لفريق أوسترسوند السويدي، حقق خلالها لقب كأس السويد ولقب أفضل مدرب في السويد، ودرب سوانزي سيتي لمدة موسم واحد، ومنذ 2019 يقود برايتون وحقق بداية موسم جيدة حيث يحتل الفريق المركز الرابع بـ4 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ولن يكون غراهام بوتير المرشح الوحيد لخلافة توماس توخيل فهناك أيضا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان الذي ذكرت تقارير إعلامية استعداده للتفاوض مع تشيلسي حول المنصب.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، والألماني روغر شميت المدرب الحالي لبنفيكا البرتغالي ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي.

ويرغب ملاك تشيلسي في حسم التعاقد مع مدرب جديد قبل مواجهة الديربي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت القادم.

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