زيدان بينهم.. المرشحون لخلافة توخيل في تشيلسي

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الإنجليزي غراهام بوتر مدرب برايتون الحالي سيصل لندن مساء اليوم، لإجراء مفاوضات مع إدارة تشيلسي لخلافة المدرب الألماني المقال توماس توخيل إثر الهزيمة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

ليس النتائج فقط.. كريستيانو رونالدو وأمور أخرى وراء إقالة توماس توخيل https://t.co/LB8nJJ0iL8 pic.twitter.com/Giakp5AzAi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2022

وبحسب الصحيفة طلبت إدارة تشيلسي من إدارة برايتون الإذن بالتحدث مع المدرب، وهو ما تم فعلا، وسيدخل الطرفان في مفاوضات من أجل الاتفاق على بنود العقد ومبلغ تسريح المدرب من فريقه السابق.

وأكدت ذا صن، أن ملاك تشيلسي يرغبون في التعاقد مع مدرب شاب ومتحمس بدلا من البحث عن أسماء كبيرة، ويبلغ غراهام بوتر 47 عاما، وقدم مستوى جيدا كمدرب رفقة برايتون وفي تجربته الأولى في السويد.

وأبدى الملاك الجدد لتشيلسي استعدادهم لدفع مبلغ تسريح المدرب من برايتون، كما سيلتقي تود بوهلي الملياردير الأمريكي، غراهام بوتر بشكل مباشر للتفاوض معه حول مشروع النادي.

وقضى غراهام بوتر 7 مواسم مدربا لفريق أوسترسوند السويدي، حقق خلالها لقب كأس السويد ولقب أفضل مدرب في السويد، ودرب سوانزي سيتي لمدة موسم واحد، ومنذ 2019 يقود برايتون وحقق بداية موسم جيدة حيث يحتل الفريق المركز الرابع بـ4 انتصارات وتعادل وهزيمة.

استمر توماس توخيل مدربا لنادي تشيلسي أكثر من لامبارد ب 18 يومًا فقط. pic.twitter.com/k0Z9XtE4sV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2022

ولن يكون غراهام بوتير المرشح الوحيد لخلافة توماس توخيل فهناك أيضا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان الذي ذكرت تقارير إعلامية استعداده للتفاوض مع تشيلسي حول المنصب.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، والألماني روغر شميت المدرب الحالي لبنفيكا البرتغالي ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي.

ويرغب ملاك تشيلسي في حسم التعاقد مع مدرب جديد قبل مواجهة الديربي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت القادم.