ليس النتائج فقط.. كريستيانو رونالدو وأمور أخرى وراء إقالة توماس توخيل

تحدثت صحيفة ”ذا صن“ عن أسباب إقالة إدارة تشيلسي للمدرب الألماني توماس توخيل إثر الهزيمة أمام دينامو زغرب 1-0 في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن الهزيمة في دوري الأبطال كانت فقط النقطة التي أفاضت الكأس في علاقة المدرب الألماني بالملاك الجدد وخصوصا الملياردير الأمريكي تود بوهلي والذي كان يرغب في أن يكون له دور كبير في مشروع النادي المستقبلي.

استمر توماس توخيل مدربا لنادي تشيلسي أكثر من لامبارد ب 18 يومًا فقط. pic.twitter.com/k0Z9XtE4sV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2022

وخلال فترة الإنتقالات الصيفية بدأ الخلاف يتسع بين إدارة تشيلسي والمدرب الألماني وذلك بسبب رغبة الملاك الجدد في التدخل في كل شيء فيما يخص سوق الإنتقالات وأساليب العمل.

وقال أحد المصادر للصحيفة :“الملاك الجدد يرغبون أن يكونوا كل شيء في النادي، يريدون شراء اللاعبين وتدريبهم إن استطاعوا ”.

وخلال جولة الفريق الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا خلف الكواليس أن توماس توخيل ليس سعيدا وأن العلاقة مع الملاك الجدد كانت سيئة.

وشكلت رغبة المالك الأمريكي تود بوهلي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كحلم بالنسبة له سبب آخر في العلاقة السيئة حيث رفض توماس توخيل بقوة فكرة جلب النجم البرتغالي وأقبر حلم المالك الجديد.

كما أن تذمر عدة لاعبين من عدم حصولهم على وقت أكثر للعب من بينهم المغربي حكيم زياش والأمريكي كريستيان بوليسيتش كان من أسباب إقالة المدرب الألماني.

تفوق توماس توخيل على كل هؤلاء المدربين حينما كان مدربًا لتشيلسي، ومع ذلك تمت إقالته: ✅ أنطونيو كونتي ✅ بيب غوارديولا ✅ دييغو سيميوني ✅ كارلو أنشيلوتي ✅ جوزيه مورينيو ✅ زين الدين زيدان ✅ يورغن كلوب ✅ ماكس أليغري pic.twitter.com/8rxZEa17lY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2022

كما أن الصفقات الجديد والتي دفعت النادي لإنفاق ما يزيد عن 250 مليون جنيه استرليني لم تقدم أي إضافة ملموسة للفريق في بداية الموسم، وكلها كانت من اختيار المدرب الألماني مما زاد من تعميق الفجوة بينه وبين الإدارة.

ومع بداية موسم صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث خسر الفريق لقاءين خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون 2-1 وليدز يونايتد 3-0 زادت الضغوط على المدرب الألماني وكان الجميع ينتظر إقالته قبل أسبوع لكن الفوز الصعب على ويستهام يونايتد 2-1 بدعم من حكم تقنية الفيديو الذي رفض هدف التعادل للفريق المنافس أجل قرار الإقالة.

وبعد الهزيمة أمام دينامو زغرب 1-0 جاء قرار إقالة المدرب الألماني عبر اتصال هاتفي استمر لمدة 10 دقائق.