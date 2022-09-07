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رياضة

تين هاغ يكيل المديح للبرازيلي أنتوني بعد بدايته الرائعة مع مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 13:30 GMT

تين هاغ يكيل المديح للبرازيلي أنتوني بعد بدايته الرائعة مع مانشستر يونايتد

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، إن الجناح أنتوني سيتحسن بمرور الوقت، وسيزداد انسجامه مع الفريق بعد أن تألق الدولي البرازيلي في الفوز 3-1

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المصدر: رويترز

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، إن الجناح أنتوني سيتحسن بمرور الوقت، وسيزداد انسجامه مع الفريق بعد أن تألق الدولي البرازيلي في الفوز 3-1 على آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهز أنتوني الشباك في ظهوره الأول مع الفريق بعد أيام فقط من انضمامه إلى يونايتد قادما من أياكس أمستردام، وقال تين هاغ، إنه لم يندهش بالتأثير الفوري للاعب البالغ عمره 22 عاما بعد أن سبق له العمل مع الدولي البرازيلي في الفريق الهولندي.

وقال تين هاغ للصحفيين قبل مباراة يونايتد الافتتاحية في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد يوم الخميس، ”سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينسجم اللاعب تماما مع الفريق لكنه يتكيف بسرعة كبيرة.

”إنه لاعب واعد. يحرص على التكيف سريعا. لقد رحب به الجميع هنا وأتوقع نجاحه مع النادي“.

واحتفظ تين هاغ بثقته في سكوت مكتوميناي في خط الوسط على الرغم من وصول كاسيميرو المخضرم من ريال مدريد، وقال المدرب الهولندي إنه سعيد بوجود هذا العمق في فريقه.

وقال تين هاغ ”الفريق يتحسن باستمرار، بالنسبة للاعبين غير الموجودين في التشكيلة الأساسية يمكنهم المشاركة في أي لحظة وربما يقدمون أداء أفضل من اللاعبين الموجودين فيها، نحن بحاجة إلى أكثر من 11 لاعبا. نملك بدلاء في غاية الجودة“.

كما تألق المهاجم ماركوس راشفورد ليحقق يونايتد أربعة انتصارات متتالية في الدوري، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وقال تين هاغ إنه سعيد برؤية الدولي الإنجليزي يستمتع باللعب مرة أخرى.

وقال تين هاغ ”أرى السعادة على وجه ماركوس راشفورد.

”عملنا بجد في الشهرين الماضيين معه في جوانب مختلفة، يحب ذلك ويريد تنفيذ ما تعلمه في أرض الملعب.

”يبدو سعيدا، يستمتع بكل لحظة، يبتسم، ويتحلى بشعور إيجابي، إذا جمعت كل هذه الأشياء معا سيزداد تألقه مع الفريق“.

وسيغيب أنطوني مارسيال عن مباراة سوسيداد بسبب إصابة في وتر العرقوب، بينما قد يبدأ زميله كريستيانو رونالدو.

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