كيف قلب تين هاغ الأمور رأسا على عقب في مانشستر يونايتد؟

ورث الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، من سلفه رالف رانغنيك تركة ثقيلة، بعد أسوأ إنجاز للنادي في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تطلب الالتفاف حول السفينة الغارقة إلى جوار المدير الفني الهولندي الموهوب إجراء بعض التغييرات الصعبة في كارينغتون وإجراءات ضرورية لاستعادة الشعور العام بالاتحاد وعودة للشياطين الحمر لإطلاق النار مرة أخرى.

بدأ يونايتد هذا الموسم بهزيمتين على أرضه أمام برايتون قبل أن يسقط أمام برنتفورد. لكن الأمور تغيرت فجأة بعد ذلك، مع استمرار الشياطين الحمر في مسيرة جيدة والفوز في جميع مبارياتهم الأربع التالية، متغلبين على كل من ليفربول وآرسنال في هذه الفترة.

تغييرات فنية

في يوليو/تموز الماضي، أوضح تين هاغ للاعبيه أنه طالب بالكمال في ملعب التدريب خلال جولة ما قبل الموسم في تايلاند عندما انزعج من عدم قدرتهم على تنفيذ تدريب حسب رغبته.

قام تين هاغ بتقسيم فريقه إلى مجموعات أصغر، حيث سيواجه ثمانية لاعبين ثلاثة في تدريب هجومي.

أصدر المدرب تعليماته لمساعديه ستيف مكلارين وميتشل فان دير غاغ لمساعدته في الإشراف على حركة اللاعبين، ومنح النقاط للفريق المهاجم في كل مرة يتم فيها إكمال خمس تمريرات ناجحة.

تمكن الفريق المدافع من تسجيل خمس نقاط في المرمى الصغير على الجانب الآخر من الملعب.

ومن المثير للاهتمام، أن المجموعة المكونة في الغالب من لاعبي الفريق الأول هي التي أغضبت المدير الفني الهولندي، حيث فشل الجانب المهاجم في اللعب بالتشكيل الذي أراد توظيفه – مع وجود لاعبين في الوسط.

وفقًا لصحيفة ”ذا أثليتيك“، سُمع تين هاغ وهو يصيح: ”احضر لاعبًا إضافيًا – اثنان في الوسط. يمكنك عمل مثلثات، هذه هي كرة القدم. دائمًا نفس المبدأ“.

تذوق نجوم يونايتد أسلوب تين هاغ للمرة الثانية بعد الهزيمة أمام برنتفورد عندما أمر نجومه بالتدريب في اليوم التالي والركض 13.8 كيلومتر.

كان هذا هو الشيء الذي تفوق فيه لاعبو برنتفورد بشكل جماعي على يونايتد على مدار 90 دقيقة، وشارك تين هاغ في التمرين الشاق مع فريقه لإظهار التكاتف.

وبحسب الصحيفة تركت هذه اللفتة انطباعًا عميقًا لدى لاعبيه في يونايتد، والتي تزامنت مع تقدم الشياطين الحمر في سلسلة معجزة من الأداء والانتصارات في جميع مبارياتهم الأربع التالية.

🗣 تين هاغ تعليقا على انتصارات مانشستر يونايتد المتتالية: "جماهير اليونايتد يحلمون بتحقيق البطولات .. ولكنني أريد أن أقول لهم أننا لسنا إلا في بداية المشروع .. لازلنا بعيدين عن هدفنا" pic.twitter.com/dQP7LBbbXI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

التغيير لا يرضي الجميع

لكن تغيير الأمور في مانشستر يونايتد لم يكن تجربة إيجابية تمامًا لجميع المشاركين في النادي.

أخرج تين هاغ مؤخرًا خمسة لاعبين من غرفة ملابس الشياطين الحمر من أجل استيعاب صفقاته الجديدة، وهم فيل جونز وبراندون وليامز وأكسل توانزيبي وتيغين ميندي وشولا شوريتير.

اتخذ تين هاغ خطوة أخرى بالنسبة لجونز ووليامز باستبعادهما من قائمة الفريق في الدوري الأوروبي.

بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في إحداث الثورة بالفريق، على الرغم من ذلك، كانت الأمور تتحسن بطريقة رائعة – لكن الطريقة التي حقق بها تين هاغ هذا النجاح الواضح بين عشية وضحاها هو الأكثر إثارة للإعجاب.

خلال الفترة التي قضاها في أياكس، اشتهر تين هاغ بكرة القدم القائمة على الاستحواذ، والتي ادعى في السابق أنها مستوحاة من مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

تين هاغ يحسمها: كريستيانو رونالدو لن يرحل عن مانشستر يونايتد https://t.co/F7JF3mkHNH pic.twitter.com/VfXQi3aTyF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

الاستحواذ ليس الحل دائما

قال تين هاغ في العام 2019: ”لقد تعلمت الكثير من غوارديولا، فلسفته مثيرة، ما فعله في برشلونة وبايرن ميونخ والآن مع مانشستر سيتي، هذا الأسلوب الهجومي والجذاب يجعله يفوز كثيرًا.

”أريد الاستحواذ وإيذاء الخصم. إنها تتعلق بالاستحواذ والحركة، وأنماط الهجوم العمودية والضغط، وتحرك الأجنحة إلى الوسط لإفساح المجال للظهير. الجميع يهاجم والجميع يدافع. هذا الهيكل هو الذي حاولت تنفيذه مع أياكس“.

في مانشستر يونايتد، وجد تين هاغ صعوبة في السيطرة على الفريق بهذا الأسلوب في اللعب مع فوز برايتون بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية للموسم على الرغم من استحواذ الشياطين الحمر على 63% من الكرة.

كانت قصة مماثلة خارج ملعب برنتفورد، حيث استحوذ يونايتد على 67% لكنه خسر المباراة 4-صفر.

وأمام ليفربول وفي تلك المرحلة، كان من المحتمل أن تكون الهزيمة هي نهاية تين هاغ مبكرا، ولكن المدير الفني الهولندي قام بتغيير الأمور بمهارة.

لم يقترب يونايتد من الديربي بالطريقة التي كان يتوقعها ليفربول وبدلاً من ذلك كان يتطلع إلى الهجوم على الضيوف.

استحوذ الشياطين الحمر بنسبة 29% على مدار 90 دقيقة، لكنهم أنجزوا المهمة، وفازوا بالمباراة 2-1 وتخلصوا من الهزيمة في مباراتين متتاليتين.

وحافظ مانشستر يونايتد على هذا النهج ضد كل من ساوثهامبتون وليستر سيتي، مع استحواذ ليستر مرة أخرى على الكرة أكثر في استاد كينغ باور ولكنهم خسروا.

تغلب الشياطين الحمر بقيادة تين هاغ على آرسنال في أولد ترافورد في المرة الأخيرة، حيث تمكن من التغلب على دفاع ميكيل أرتيتا ببراعة في الهجوم المضاد بحيازة 39%.

والتقط بول سكولز رد فعل تين هاغ على الموقف الحالي في يونايتد، وأثنى عليه لإظهاره قدرته على التكيف وهو شيء آخر قد يرفضه المدربون العنيدون.

وأضاف سكولز: ”ربما لا يكون هؤلاء اللاعبون مناسبين الآن للطريقة التي يريد أن يلعب بها، لكنه وجد طريقة للفوز بالمباريات مع هذه المجموعة من اللاعبين.

”نتحدث عن الفلسفات طوال الوقت، أليس كذلك؟ هؤلاء المديرون الفنيون عنيدون. سيكون أرتيتا عنيدًا وغوارديولا عنيدًا، وسيكون يورغن كلوب عنيدًا. لكن هذا الرجل – عليك أن تنسب إليه الفضل حقًا، عما يريد أن يفعله.

”الآن، لماذا تتغير وتعود إلى شيء لم ينجح حقًا في بداية الموسم؟ لقد وجد طريقة للعب كرة القدم على الهجوم المضاد مع هذه المجموعة من اللاعبين – لماذا تغير ذلك؟“

وسيخوض يونايتد مباراته المقبلة مساء الخميس، عندما يواجه ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.