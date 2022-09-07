إقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي رسميا إقالة مدربه الألماني توماس توخيل، يوم الأربعاء.

وقال النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي ”انفصل نادي تشيلسي اليوم عن مدربه توماس توخيل“.

وأضاف ”نيابة عن الجميع في تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس توخيل ومساعديه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي“.

وتابع البيان ”سيحظى توخيل بمكانة خاصة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا“.

وأوضح بيان تشيلسي أن القرار جاء في اليوم رقم 100 منذ تولي الإدارة الجديدة مسؤولية النادي، خلفا للمالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

وكان توخيل انتقد أداء فريقه لعدم إظهاره النهم أو التصميم خلال الهزيمة 1-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام دينامو زغرب، أمس الثلاثاء، قائلا إنه لم يكن يتصور رؤية مثل هذا الأداء بعد ما ظن أن فريقه قد تجاوز محنته.

وشكلت هذه الخسارة الثالثة لتشيلسي في خمس مباريات، وبدا الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضعيفا في الهجوم ويعاني من بطء في الدفاع بعد أن تلقى هدفا من هجمة مرتدة في وقت مبكر من الشوط الأول.

وسجلت هزيمة تشيلسي في مستهل مشوار دوري الأبطال سابقة سلبية غير مسبوقة في مسيرة المدرب الألماني مع البلوز.

فقد دخل الفريق اللندني مباراة أمس بعد أن كان خسر آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي خارج الأرض، إذ خسر أمام ساوثهامبتون بهدفين لهدفٍ، قبل أن يخسر من ليدز يونايتد بثلاثة أهدافٍ دون رد، ليخسر تشيلسي 3 مباريات متتالية خارج الأرض للمرة الأولى منذ تولي توخيل مسؤولية تدريب الفريق.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

وألقى توخيل الغاضب باللائمة على نفسه، لكنه قال إن ”ما شاهده لم يكن الأداء الذي توقعه بعد فوز تشيلسي بفارق ضئيل على وست هام يونايتد مطلع الأسبوع الحالي“.

وقال توخيل للصحفيين ”لم أتوقع ذلك، من الواضح أنني كنت أشاهد الفيلم الخطأ.