الشيرينغيتو: هالاند أبدى رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.. لكن الوقت لم يحن بعد

كشف الصحفي الإسباني جوزيب بيدرول خلال البرنامج الشهير ”الشرينغيتو“، أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الحالي، أخبر إدارة ريال مدريد بأنه يرغب في اللعب بصفوف الفريق الملكي، لكن الوقت لم يكن مناسبا في الفترة الحالية.

وقال الصحفي الإسباني: ”هالاند أخبر ريال مدريد أنه يريد اللعب هناك في البرنابيو لكنه لم يكن الوقت المناسب له“.

وعلق نجم ريال مدريد السابق غوتي على تألق المهاجم النرويجي وخبر رغبته في اللعب لريال مدريد، قائلا: ”أردت هالاند في ريال مدريد، أشعر بالدموع عندما أراه في مانشستر سيتي“.

🤖🤍"HAALAND transmitió al MADRID que quería JUGAR AHÍ… …pero que NO era el MOMENTO"❌ 🌟Información de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/8Tc8ku7MiX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2022

وكان ريال مدريد وجهة محتملة للمهاجم النرويجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه في النهاية فضل الانتقال لمانشستر سيتي، وذكرت عدة تقارير إعلامية أنه لم يغلق الباب أمام اللعب للفريق الملكي في المستقبل القريب.

وأكد والد النجم النرويجي في تصريحات له مؤخرا، أنه لا يمكن قول لا لريال مدريد، لكن اللاعب اختار الفريق المناسب له في الفترة الحالية وهو مانشستر سيتي، ولكون ريال مدريد يضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقال والد هالاند في مقابلة خلال فيلم وثائقي عن الأسباب التي جعلتهم يفضلون انتقال هالاند من بروسيا دورتموند الألماني إلى بطل الدوري الإنجليزي: ”لقد وضعنا معيارا، من يحتاج إلى لاعب رقم 9؟ كان لدى مانشستر سيتي حظوظ بنسبة 10 من 10 وهو الخيار الأمثل، بينما أعطينا ريال مدريد 5 إلى 6 من 10، بسبب عدم حاجته إلى مهاجم رقم 9 في ظل وجود كريم بنزيمة، وكان النادي أيضا سيوقع مع الفرنسي كيليان مبابي“.

🙄⚪️@GUTY14HAZ quería a HAALAND en el MADRID… 😪"Se me CAE la LÁGRIMA viéndole en el CITY…"😪 📺#ChiringuitoMadrid📺 pic.twitter.com/i1LQwukbMs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2022

وكشفت تقارير إعلامية أن سبب عدم تعاقد ريال مدريد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند كان بسبب تركيز الإدارة على حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، التي فشلت حيث فضل اللاعب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولوجود بنزيما كمهاجم أول ونجم في الفريق، ويصعب التعاقد مع المهاجم النرويجي ليكون بديلا.

كما أن إدارة ريال مدريد كانت تحترم رغبة المهاجم النرويجي، حيث لم يعبر صراحة عن رغبة اللعب لريال مدريد وفضل البحث عن فريق يمنحه فرصة اللعب بشكل رسمي والتطور، وهو ما دفعه لاختيار مانشستر سيتي.

وبدأ هالاند الموسم بشكل قوي رفقة مانشستر سيتي حيث سجل 10 أهداف في 6 لقاءات بالدوري الإنجليزي الممتاز محققا رقما قياسيا ومتصدرا ترتيب الهدافين، كما سجل هدفين في مرمى إشبيلية في أول لقاءات الفريق في دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده من الأهداف الأوروبية إلى 25 هدفا في 21 لقاء فقط، وأصبح رابع لاعب يسجل لـ3 أندية في أول لقاء بدوري أبطال أوروبا.