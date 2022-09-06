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رياضة

معاقبة حكم الـVAR في مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2022 6:42 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 6:55 GMT

معاقبة حكم الـVAR في مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس

أقر حكم اللقاء مايكل ساليسبري الهدف في المرة الأولى قبل أن يتدخل لي ماسون حكم تقنية الفيديو ويلغي الهدف بدعوى وجود خطأ على حارس كريستال بالاس.

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أن الحكم لي ماسون حكم تقنية الفيديو ”VAR “ خلال مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس قد تم إبعاده عن لقاءات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة خطأ ارتكبه في عدم احتساب هدف شرعي لفريق نيوكاسل.

وحسب الصحيفة وضع فريق نيوكاسل يونايتد شكاية ضد حكم تقنية الفيديو لي ماسون بسبب تدخله في رفض الهدف الذي سجله وذلك لكون مهاجم الفريق جو ويلوك اصطدم بحارس مرمى كريستال بالاس فيسنتي جوايتا لكن لاعب نيوكاسل تم دفعه من طرف لاعب كريستال بالاس تيريك ميتشيل.

وكانت أماندا ستافيلي عضو مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد وأحد الشركاء في الفريق قد صرحت بعد اللقاء “ كان يجب أن نفوز ، لقد كرهت قرار حكم الفيديو المساعد ، إنه شيء واجهناه – يبدو أنه موضوع ثابت للمباريات الأخيرة ”.

وكان مجلس إدارة PGMOL أكد أن هدف نيوكاسل ضد كريستال بلاس وهدف ويستهام يونايتد ضد تشيلسي كان يجب أن يتم احتسابهما وأن تدخّل تقنية حكم الفيديو كان خاطئا في الحالتين.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي مراجعة عمل تقنية حكم الفيديو على وجه السرعة بعد الجدل حول تدخلاتها خلال عدة لقاءات وأخطاء تم ارتكابها.

وطالب نيوكاسل يونايتد بإجابات من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومجلس إدارة PGMOL حول كيفية تحسين تدخلات تقنية حكم الفيديو المزعجة.

وأقر حكم اللقاء مايكل ساليسبري الهدف في المرة الأولى قبل أن يتدخل لي ماسون حكم تقنية الفيديو ويلغي الهدف بدعوى وجود خطأ على حارس كريستال بالاس.

وانتقد الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب ويستهام يونايتد بدوره حكم تقنية الفيديو بعد رفض هدف لفريقه في الدقائق الأخيرة كان كفيلا بمنح نقطة التعادل 2-2 ووصف إلغاء الهدف بالفضيحة.

وبعد الجدل في نهاية الأسبوع تم تذكير حكام الساحة بكون القرار النهائي يبقى في أيديهم حتى لو تم استدعاؤهم من طرف غرفة تقنية الفيديو لمراجعة اللقطات.

وأصبح الحكم مايكل أولفير أول حكم يتشبث بقراره بعد 18 شهرا بعدما أصر على موقفه بإعلان ضربة جزاء ضد نوتنغهام فوريست على الرغم من توصية حكم الفيديو ستوكلي بارك برفضها.

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