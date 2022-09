معاقبة حكم الـVAR في مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أن الحكم لي ماسون حكم تقنية الفيديو ”VAR “ خلال مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس قد تم إبعاده عن لقاءات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة خطأ ارتكبه في عدم احتساب هدف شرعي لفريق نيوكاسل.

وحسب الصحيفة وضع فريق نيوكاسل يونايتد شكاية ضد حكم تقنية الفيديو لي ماسون بسبب تدخله في رفض الهدف الذي سجله وذلك لكون مهاجم الفريق جو ويلوك اصطدم بحارس مرمى كريستال بالاس فيسنتي جوايتا لكن لاعب نيوكاسل تم دفعه من طرف لاعب كريستال بالاس تيريك ميتشيل.

@FA_PGMOL What consequences will Lee Mason face for being absolutely shit at his job?

With so much on the line, officials can’t be let off the hook & protected. These are seriously poor errors of judgment & it can’t go unpunished. https://t.co/j9qJlcO7KI

— Richie Southern (@RichySouthern) September 4, 2022