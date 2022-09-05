عائلة غليزر تحدد مبلغ بيع مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن مبلغ 3.75 مليار جنيه إسترليني كافية لإقناع عائلة غليزر، مالكة فريق مانشستر يونايتد، لقبول بيع النادي وسط اهتمام عدة أطراف بالصفقة.

وبحسب الصحيفة، فالمبلغ قد يفتح الباب أمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف في تحقيق حلمه بشراء مانشستر يونايتد لكونه من عشاق الفريق وفشل سابقا في شراء فريق تشيلسي رغم تقديمه لعرض بعد قرار المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش ببيعه نتيجة تجميد أرصدته لعلاقته بالروسي فلاديمير بوتين.

لكن عدة مصادر أكدت أن صندوقا سياديا في دبي يعتبر أيضا منافسا على الصفقة، خصوصا أن إمارة دبي لم تدخل سوق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تملك إمارة أبوظبي فريق مانشستر سيتي، والمملكة العربية السعودية فريق نيوكاسل يونايتد.

ورفضت عائلة غليزر عدة عروض سابقة لبيع مانشستر يونايتد وكان أحدها من المملكة العربية السعودية، حيث تردد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهتم بشراء النادي الإنجليزي الشهير.

فاز مانشستر يونايتد بشكل متتالي في "٤" مباريات بعدما جلس هاري ماغواير على مقاعد البدلاء.. بمشاركة الثنائي فاران و مارتينيز في الدفاع pic.twitter.com/13qK1wjhGF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

ومنذ سيطرتهم على مانشستر يونايتد في 2005 بشكل كبير تعرضت عائلة غليزر لرفض كبير من قبل جماهير مانشستر يونايتد وكانت دائما تطالب برحيلهم عن الفريق.

وازدادت الاحتجاجات في المواسم الأخيرة، وفي الموسم الحالي نظمت الجماهير وقفات احتجاجية ومسيرات أمام ملعب أولد ترافورد تطالب برحيل الملاك الأمريكيين.

وفي كل لقاءات مانشستر يونايتد تظهر لافتات ”غليزر ارحل“ بشكل مستمر، في إشارة لرفض الجماهير طريقة إدارة ناديهم وتفضيل الملاك الربح المالي على الجانب الرياضي.

ومنذ اعتزال السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري، صيف 2013، لم يتمكن مانشستر يونايتد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل عدة مدربين أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو والهولندي لويس فان غال في إعادة الفريق لقمة كرة القدم الإنجليزية.

ولا يشارك الفريق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا واكتفى بالتأهل للدوري الأوروبي وسط غضب جماهيره، وعين الهولندي إيريك تين هاغ مدربا جديدا بعد تألقه رفقة أياكس الهولندي، وبعد بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز خسر خلالها أول لقاءين حقق الفريق 4 انتصارات متتالية أبرزها أمام ليفربول 2-1 وأمام آرسنال المتصدر 3-1.