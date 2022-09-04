تين هاغ: مانشستر يونايتد بحاجة للتحسن إذا أراد الفوز بالألقاب

قال إيريك تين هاغ مدرب المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن فريقه في حاجة للتحسن للمنافسة على القمة رغم سعادته بالفوز الرابع على التوالي والذي جاء على حساب آرسنال بنتيجة 3/1 اليوم الأحد.

وسجل ماركوس راشفورد هدفين في الشوط الثاني، بينما سجل زميله أنتوني الهدف الأول قبل الاستراحة، لتستمر مسيرة مانشستر يونايتد المظفرة التي بدأت أمام ليفربول.

تفاعل كريستيانو رونالدو مع هدف أنتوني في مرمى آرسنال.#مانشستر_يونايتد #ارسنال pic.twitter.com/cOy89lJ3Gc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وبادر المدرب الهولندي بالتقليل من الحديث عن اقتراب مانشستر يونايتد من المنافسة على القمة مع ارتفاع المعنويات بفضل الانتصارات.

وأبلغ مدرب أياكس السابق الصحفيين ”أتفهم أن الجماهير حالمة وأن معايير مانشستر يونايتد لابد وأن تكون جيدة، ولكننا في بداية عملية تطوير، لا نزال بعيدين“.

وقال: ”علينا أن نفعل الأمور على نحو أفضل بكثير من الوضع الحالي، إنه استثمار، يجب أن نفعل هذا معا كل يوم وأن نرفع المعايير في كارينغتون (ملعب التدريبات)، يجب أن نتحسن إذا أردنا الفوز بالألقاب في النهاية“.

ورغم ذلك، فإن تين هاغ شعر بالسعادة عندما رأى أن الفريق، الذي كان هشا الموسم الماضي، لم يفقد رباطة جأشه بعدما تعادل بوكايو ساكا لاعب آرسنال في الدقيقة 60.

كريستيانو رونالدو لاعب #مانشستر_يونايتد في مواجهة #ارسنال عدد الدقائق: ٣٢ التسديدات على المرمى: ٠ المراوغات الصحيحة: ٠ العرضيات الصحيحة: ٠ التمريرات المفتاحية: ٠#مانشسترُ_يونايتدٍ_ارسنالُ pic.twitter.com/dSiPctMVV3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وقال المدرب الهولندي: ”من الرائع متابعة الروح التي أظهرها الفريق، وقدرته على التعامل مع الصعوبات، هذا يظهر العقلية، لقد تطورنا حقيقة على هذا الصعيد“.

وأضاف ”لدينا الشخصية المناسبة، والآن يتعلق الأمر بالتعاون والتعامل مع الصعوبات وكذلك التطور، لابد أن نحافظ على هدوئنا ورباطة جأشنا والالتزام بأسلوب لعبنا“.

ولم تتضح بعد قدرة مانشستر يونايتد على السيطرة على مجريات المباراة لفترات طويلة إذ أنه اعتمد بصورة كبيرة على الهجمات المرتدة باستثناء تبادل التمريرات في مطلع اللقاء.

كريستيانو رونالدو: أحسنتم يا شباب، وشكر خاص لمشجعينا. pic.twitter.com/TEJ3pPdWZl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وقال المدرب الهولندي إنه يريد أن يرى قدرا أكبر من الضغط الذي مارسه فريقه في بداية المباراة.

وتابع ”أعتقد أن أداءنا في أول عشر دقائق هو الأفضل هذا الموسم، ولكن لم نكن بنفس المستوى بعد الهدف الملغى (لآرسنال)“.

وأضاف ”كانت لدينا خطة جيدة، لم ننفذها بالكامل في الملعب، لم نتحكم في المباراة عندما توجب ذلك، تعرضنا لانتكاسة وقاتلنا، هذا أمر جيد وأحب هذه العقلية“.