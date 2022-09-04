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رياضة

لجنة الحكام تعترف بأخطاء تقنية الـVAR خلال مباراتين في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 20:28 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 20:55 GMT

لجنة الحكام تعترف بأخطاء تقنية الـVAR خلال مباراتين في الدوري الإنجليزي

اعترفت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) فيما يتعلق برفض الأهداف خلال مباراتي تشيلسي (ضد ويستهام) ونيوكاسل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اعترفت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) فيما يتعلق برفض الأهداف خلال مباراتي تشيلسي (ضد ويستهام) ونيوكاسل يونايتد (ضد كريستال بالاس)، يوم السبت، بالمسابقة، كانت خاطئة.

وتعهدت اللجنة بـ“التعاون الكامل“ في المراجعة التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المباراتين.

واتخذت اللجنة المسؤولة عن حكام المباريات الاحترافية في إنجلترا خطوة نادرة تتمثل في ”الاعتراف“ بأخطاء قرارات الـ(VAR) في بيان أصدرته، يوم الأحد، مبدية موافقتها على طلب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء تحقيق إضافي.

وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد في جميع المباريات بالفعل بواسطة لجنة مستقلة مؤلفة من 5 أعضاء تضم ممثلين عن الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة الحكام، بالإضافة إلى 3 لاعبين سابقين، مع إرسال نتائجها إلى الأندية المعنية.

لذا فمن المهم أن تتخذ لجنة الحكام خطوة إضافية عقب مباراتي، السبت، حيث رفضت تقنية الـ(VAR) هدفًا لمصلحة ويستهام في مرمى تشيلسي في الدقيقة 90 في المباراة التي انتهت بفوز البلوز 2/1.

كما رفضت التقنية هدفًا سجله تيريك ميتشل، لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرمى فريقه، خلال لقائه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي انتهى بالتعادل 0/0.

وذكرت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): ”أقرت لجنة الحكام بالواقعتين اللتين تسببتا بعدم السماح بتسجيل هدف في كل من مباراتي تشيلسي ضد ويستهام، ونيوكاسل ضد كريستال بالاس“.

أضافت: ”سنتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وطلبها مراجعة هذين الحادثين المعينين، باستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات“.

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