ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يواصل انطلاقته ويصعق آرسنال بثلاثية

أحرز ماركوس راشفورد هدفين في الشوط الثاني ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على آرسنال وإلحاق أول هزيمة بمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خمسة انتصارات متتالية اليوم الأحد.

وتقدم البرازيلي أنتوني بهدف ليونايتد في ظهوره الأول بعد انتقاله في صفقة ضخمة قادما من أياكس أمستردام في الدقيقة 35.

وأدرك بوكايو ساكا التعادل لآرسنال بعد مرور ساعة من اللعب، لكن راشفورد مهاجم إنجلترا سجل هدفين متتاليين ليحقق يونايتد فوزه الرابع على التوالي بعدما استهل الموسم بخسارتين.

وبقي آرسنال على القمة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير، بينما تقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

برايتون يسحق ليستر ويفرض المزيد من الضغط على رودجرز

وفي مباراة أخرى ضاعف فريق برايتون الأول لكرة القدم، من جراح ضيفه ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه 5-2، الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

تقدم ليستر بهدف مبكر في الثواني الأولى عن طريق نجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، لكن برايتون تعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز لوك توماس، مدافع ليستر، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.

وأضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 15، غير أن الزامبي باتسون داكا أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة 64، قبل أن يحرز زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير الهدف الرابع لبرايتون في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وعاد ماك أليستير لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الخامس لليستر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

Brighton turn on the style in the Sunday sun ☀️#BHALEI pic.twitter.com/cSkO0OynFW

— Premier League (@premierleague) September 4, 2022