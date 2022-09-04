رد فعل كريستيانو رونالدو بعد هدف أنتوني في مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال (فيديو)

لم يتردد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التصفيق لأنتوني بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وعلى ملعب أولد ترافورد شارك أنتوني في أول مباراة مع مانشستر يونايتد بعد أيام من انتقاله للفريق قادما من أياكس أمستردام في صفقة مكلفة.

تفاعل كريستيانو رونالدو مع هدف أنتوني في مرمى آرسنال.#مانشستر_يونايتد #ارسنال pic.twitter.com/cOy89lJ3Gc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وجاء هدف أنتوني بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 35، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من المباراة.

وبعد هدف أنتوني صفق رونالدو لزميله البرازيلي الجديد الذي كلف خزينة مانشستر يونايتد 95 مليون يورو، وبعقد لمدة 5 مواسم.

يشار إلى أن رونالدو شارك احتياطيا في أول مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها الفريق 1/2 أمام برايتون، ثم شارك النجم البرتغالي أساسيا في الخسارة 0/4 أمام برينتفورد.

وبعد ذلك جلس رونالدو على دكة الاحتياط في 4 مباريات متتالية، حيث شارك 4 دقائق أمام ليفربول، و22 دقيقة أمام ساوثهامبتون، و22 دقيقة أمام ليستر سيتي، وجميعها فاز فيها مانشستر يونايتد.

واليوم أمام آرسنال يجلس رونالدو أيضا على دكة الاحتياط بقرار من المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وطلب رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لأنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه فريق في الدوري الأوروبي.

وافتتح البرازيلي غابرييل مارتينيلي التسجيل لآرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة 12 لكن الحكم بول تيرني ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو ”VAR“، بعد اكتشاف وجود تدخل من مارتن اوديغارد على كريستيان إريكسن.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة ريال سوسييداد يوم الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد.